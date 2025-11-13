SIR in UP: एसआइआर ने पकड़ी रफ्तार, अब तक 81 प्रतिशत मतदाताओं तक पहुंचे गणना प्रपत्र

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान ने गति पकड़ ली है। 22 वर्ष बाद हो रहे इस विशेष अभियान के पहले चरण में मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे जा रहे हैं। गुरुवार की शाम तक प्रदेश भर में 81 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि शेष 19 प्रतिशत प्रपत्रों को बांटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

एसआइआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और सूची में त्रुटियां समाप्त हों। फर्जी मतदाता को भी सूची से बाहर करने के लिए सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को सक्रिय किया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे घर-घर जाकर मतदाताओं को प्रपत्र भरने में मदद करें। 16 नवंबर से भरे हुए गणना प्रपत्रों को जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारियों का कहना है कि अभियान की निगरानी डिजिटल माध्यमों से भी की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा खुद हर दो दिनों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर सभी जिलाधिकारियों से अभियान की प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की फटकार भी लगाई जा रही है। उन्होंने 15 नवंबर तक सभी को गणना प्रपत्र वितरित करने के निर्देश दिए हैं।