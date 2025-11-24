SIR in UP: एसआइआर कार्य में शिथिलता पर उत्तर प्रदेश में एक्शन, मुकदमा के साथ ही चेतावनी

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से चल रहा है और चार दिसंबर से सभी मतदाताओं से जानकारी मांगी गई है। सभी जिलों में बीएलओ मतदाताओं को घर-घर जाकर एसआईआर के लिए फार्म वितरित कर रहे हैं।

इस काम में सभी सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। सरकार के निर्देश के बावजूद ड्यूटी में लगे बीएलओ कहीं-कहीं पर शिथिलता बरत रहे हैं। इसमें लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई भी की जी रही है। बहराइच और गोंडा में बीएलओ के खिलाफ मुकदमा भी कराया गया है।

बहराइच में दो बीएलओ के खिलाफ मुकदमा सरकार के निर्देश के बावजूद बहराइच में ड्यूटी में लगे बीएलओ शिथिलता बरत रहे हैं। फार्म भरने के दौरान ग्रामीणों से अभद्रता की जा रही है, जिसके चलते दो बीएलओ के खिलाफ संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तीन अन्य बीएलओ पर भी कार्रवाई की जाएगी। बीएसए को कार्रवाई के लिए पत्र भेज दिया गया है। विशेश्वरगंज इलाके के लक्खारामपुर निवासी अंकित सिंह ने थाने में तहरीर देकर कहा है कि प्राथमिक विद्यालय निगोह में तैनात अनुदेशक अभिषेक सिंह ने फार्म भरने के लिए जानकारी मांगने पर अपशब्दों का प्रयोग किया गया। फार्म भी नहीं भरा गया। जिस पर उन्होंने अनुदेशक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

कैसरगंज विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज कुमार मौर्य ने बताया कि ग्राम पंचायत इच्छापुर में ग्राम रोजगार सेवक गोविंद लाल को बीएलओ बनाया गया। इन्होंने अभी तक एसआइआर का काम शुरू नहीं किया गया है। कई बार एसआइआर कार्य के लिए सूचना भी दी गई। बावजूद इसके कार्य शुरू न करने पर थाने में तहरीर दी गई। थानाध्यक्ष संजीव सिंह चौहान ने बताया कि वीडीओ पंकज कुमार की तहरीर पर बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लापरवाही उजागर होने पर तीन और बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए बीएसए को पत्र भेजा गया है। सोमवार को तीनों बीएलओ पर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है।

गोंडा में चार बीएलओ के खिलाफ एफआइआर के आदेश

विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के तहत मतदाताओं को गणना प्रपत्र का वितरण न करने पर चार बीएलओ के खिलाफ एफआइआर के आदेश दिए गए हैं। 23, 25 व 30 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश के बावजूद स्कूल खुले रहेंगे। संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने बूथों का निरीक्षण कर प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

अवर अभियंता लघु सिंचाई झंझरी सैयद कमरूल हक ने उपायुक्त स्वत : रोजगार को भेजी गई रिपोर्ट में कहा है कि चार बीएलओ ने अभी तक एसआइआर का कार्य शुरू नहीं किया है। बूथ संख्या 190 पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महाश्वेता व 191 पर तैनात रीता श्रीवास्तव के खिलाफ एफआइआर के आदेश सीडीपीओ को दिए गए हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण कुमार सिंह के मुताबिक बूथ संख्या 213 पर तैनात बीएलओ व शिक्षामित्र प्रियंका तिवारी, बूथ संख्या 221 में तैनात सुनीता देवी कार्य नहीं कर रही हैं। संबंधित के खिलाफ बीईओ पंड़रीकृपाल को एफआइआर कराने के आदेश दिए गए हैं।