SIR in UP: लखनऊ में एसआईआर फॉर्म भरने और जमा करने का बड़ा मौका, इस दिन सभी 3789 बूथों पर दिन भर मिलेंगे BLO
जागरण संवाददाता, लखनऊ। अगर अभी भी आपने एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र नहीं भरा है तो आपके लिए रविवार को एक बड़ा मौका है। रविवार को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिले के सभी 3789 बूथों पर महाअभियान चलाकर फार्म भराने और जमा करने का काम होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने अब तक अपने फार्म नही भरे हैं या जमा किए हैं वह सभी अपने नजदीकी बूथ पर पहुंचें।
लखनऊ में चार दिसंबर तक एसआइआर के तहत फार्म भरकर उनका डिजिटाइजेश किया जाना है अभी तक आधे मतदाताओं के फार्म कंप्लीट होकर मिल पाए हैं। अब जबकि केवल छह दिन का ही समय बचा है प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि महाअभियान में सहयोग करें और अपने एजेंटों को लगाकर एसआईआर को सफल बनाएं। बूथ पर बीएलओ के अलावा सुपरवाइजर भी रहेंगे तो फार्म भरने में सहयोग करेंगे।
