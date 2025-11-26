Language
    बस नौ दिन और SIR... नहीं भरा फॉर्म तो लिस्ट से कट जाएगा नाम, BLO के मांगने पर दिखाने पड़ेंगे ये कागज

    By Rajeev Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:27 PM (IST)

    लखनऊ में विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची अपडेट की जा रही है। चुनाव आयोग ने 5 दिसंबर तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। मतदाता को नाम, पता, ईपीआईसी नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, इसलिए सभी मतदाता फार्म अवश्य भरें।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआइआर के केवल नौ दिन और शेष हैं। अगर अब तक आपने अपना नाम एसआइआर के तहत फार्म नही भरा है तो तत्काल कीजिए। अगर फार्म नहीं भरा तो अगली तैयार होने वाली मतदाता सूची से नाम हट जाएगा।

    इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि 2003 या मौजूदा मतदाता सूची नाम है या नहीं। हर हाल में प्रत्येक मतदाता को फार्म भरना अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने पांच दिसंबर तक की जो तारीख निर्धारित की है अगर तब तक फार्म नहीं भरा तो आगे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक वोटर को हर हाल में एसआइआर की प्रक्रिया में शामिल होना है।

    सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर ने बताया कि प्रत्येक दिन बीएलओ अपने नजदीकी बूथ पर भी सुबह ग्यारह बजे से बैठ रहे हैं। अगर घर पर नहीं पहुंचा है तो वहां पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा नजदीकी मतदाता पंजीकरण केंद्र पर भी इससे संबंधित जानकारी दी जा रही है। प्रत्येक मतदाता के घर फार्म की दो प्रतियां वितरित की जा रही हैं।

    प्रति पर मतदाता से संबंधित सूचनाएं जैसे नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या (इपिक नंबर), पता एवं वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार भाग और क्रमांक संख्या भरा होगा। मतदाता को अपनी वर्तमान फोटो, जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता या अभिभावक का नाम व इपिक नंबर (वैकल्पिक), माता का नाम व इपिक नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर जैसी मूल जानकारियां भरनी होगी। अगर किसी का नाम अगर 2003 एसआइआर सूची में शामिल नहीं है लेकिन उनके रिश्तेदार जैसे माता-पिता या दादा-दादी/ आदि का नाम शामिल है तो गणना प्रपत्र में उस रिश्तेदार का विवरण भरना होगा।

    बीआरसी के नंबर

    • तहसील कार्यालय मलिहाबाद :0521-2211038
    • राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हनीमैन-0522-27279़19
    • गोल मार्केट एलडीए कालोनी कानपुर रोड: 0522-7960851
    • आटीआइ अलींगंज: 0522-2339875
    • विकास भवन इंदिरानगर - 0522-2355617
    • कार्यालय जिला पंचायत कैसरबाग-0522-2629876
    • कांशीराम ग्रीन इको गार्डेन 0522-2979743
    • तहसील कार्यालय मोहनलालगंज-0522-2979743

    रजिस्ट्रिकरण अधिकारियों के नंबर तहसील वार

    मलिहाबाद

    अंकित कुमार

    7763862215

    बीकेटी

    साहिल कुमार

    9454416493

    सरोजनीनगर

    अंकित शुक्ला

    8802815157

    लखनऊ पश्चिमी

    सतीश त्रिपाठी

    94544020281

    लखनऊ पूर्व

    सचिन कुमार वर्मा

    9454416497

    लखनऊ उत्तर

    अनामिका मौर्य

    9454416498

    सदर

    मनोज कुमार

    9454416490


    लखनऊ कैंट

    बृजेश कुमार वर्मा

    9454416496

    मोहनलालगंज

    पवन पटेल

    9936867055

    विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए किया जा रहा है। प्रत्येक मतदाता को इसके तहत फार्म भरना होगा। बीएलओ घर घर जाकर फार्म भराकर कलेक्ट कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बीएलओ का सहयोग करें। -विशाख जी, जिला निर्वाचन अधिकारी

    एसआइआर से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आयोग का यह प्रयास है कि जो सही मतदाता हो वही इस सूची में रहे। इसीलिए सभी नागरिकों को जो मतदाता सूची में हैं वह फार्म भरने के लिए आगे आएं। -शुभि कानन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी

    किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वहां का मतदाता जागरूक नहीं होगा। इसलिए यह समय मतदाताओं को खुद का फार्म भरकर जागरूकता दिखाने और दूसरों को इस कार्य के लिए प्रेरित करने का है। -डी सीएम सिंह, निदेशक लोहिया संस्थान

    यह प्रपत्र रखें तैयार, बीएलओ के मांगने पर ही देना होगा

    1- केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सरकारी उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशनधारक को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान का कोई आदेश।

    2- सरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, बैंक, एलआइसी, डाकघर या सरकारी उपक्रम द्वारा एक जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज।

    3 - किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र।

    4 - भारत का पासपोर्ट

    5 - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया शैक्षिक प्रमाणपत्र

    6 - राज्य सरकार की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र।

    7 - वन अधिकार प्रमाणपत्र।

    8 - सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या किसी जाति का प्रमाणपत्र।

    9 - राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो

    10- राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।

    11 - सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र।

    12 - आधार कार्ड मान्य पर आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार।

    यह है प्रक्रिया

    - पांच दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और भरवाकर वापस लेंगे।

    - नौ दिसंबर को मतदाता मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

    - सूची पर दावे और आपत्तियां नौ दिसंबर से आठ जनवरी तक प्राप्त की जाएंगी तथा निस्तारण 31 जनवरी तक पूरा होगा।

    - अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी।