बस नौ दिन और SIR... नहीं भरा फॉर्म तो लिस्ट से कट जाएगा नाम, BLO के मांगने पर दिखाने पड़ेंगे ये कागज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआइआर के केवल नौ दिन और शेष हैं। अगर अब तक आपने अपना नाम एसआइआर के तहत फार्म नही भरा है तो तत्काल कीजिए। अगर फार्म नहीं भरा तो अगली तैयार होने वाली मतदाता सूची से नाम हट जाएगा।

इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि 2003 या मौजूदा मतदाता सूची नाम है या नहीं। हर हाल में प्रत्येक मतदाता को फार्म भरना अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने पांच दिसंबर तक की जो तारीख निर्धारित की है अगर तब तक फार्म नहीं भरा तो आगे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक वोटर को हर हाल में एसआइआर की प्रक्रिया में शामिल होना है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर ने बताया कि प्रत्येक दिन बीएलओ अपने नजदीकी बूथ पर भी सुबह ग्यारह बजे से बैठ रहे हैं। अगर घर पर नहीं पहुंचा है तो वहां पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा नजदीकी मतदाता पंजीकरण केंद्र पर भी इससे संबंधित जानकारी दी जा रही है। प्रत्येक मतदाता के घर फार्म की दो प्रतियां वितरित की जा रही हैं।

प्रति पर मतदाता से संबंधित सूचनाएं जैसे नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या (इपिक नंबर), पता एवं वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार भाग और क्रमांक संख्या भरा होगा। मतदाता को अपनी वर्तमान फोटो, जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता या अभिभावक का नाम व इपिक नंबर (वैकल्पिक), माता का नाम व इपिक नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर जैसी मूल जानकारियां भरनी होगी। अगर किसी का नाम अगर 2003 एसआइआर सूची में शामिल नहीं है लेकिन उनके रिश्तेदार जैसे माता-पिता या दादा-दादी/ आदि का नाम शामिल है तो गणना प्रपत्र में उस रिश्तेदार का विवरण भरना होगा। बीआरसी के नंबर

अंकित कुमार



7763862215



बीकेटी

साहिल कुमार



9454416493



सरोजनीनगर

अंकित शुक्ला



8802815157



लखनऊ पश्चिमी



सतीश त्रिपाठी



94544020281



लखनऊ पूर्व



सचिन कुमार वर्मा



9454416497



लखनऊ उत्तर



अनामिका मौर्य



9454416498



सदर



मनोज कुमार



9454416490



लखनऊ कैंट



बृजेश कुमार वर्मा



9454416496



मोहनलालगंज

पवन पटेल



9936867055



प्रतिक्रियाएं



विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए किया जा रहा है। प्रत्येक मतदाता को इसके तहत फार्म भरना होगा। बीएलओ घर घर जाकर फार्म भराकर कलेक्ट कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बीएलओ का सहयोग करें। -विशाख जी, जिला निर्वाचन अधिकारी



एसआइआर से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आयोग का यह प्रयास है कि जो सही मतदाता हो वही इस सूची में रहे। इसीलिए सभी नागरिकों को जो मतदाता सूची में हैं वह फार्म भरने के लिए आगे आएं। -शुभि कानन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी



किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वहां का मतदाता जागरूक नहीं होगा। इसलिए यह समय मतदाताओं को खुद का फार्म भरकर जागरूकता दिखाने और दूसरों को इस कार्य के लिए प्रेरित करने का है। -डी सीएम सिंह, निदेशक लोहिया संस्थान



यह प्रपत्र रखें तैयार, बीएलओ के मांगने पर ही देना होगा



1- केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सरकारी उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशनधारक को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान का कोई आदेश।



2- सरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, बैंक, एलआइसी, डाकघर या सरकारी उपक्रम द्वारा एक जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज।



3 - किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र।



4 - भारत का पासपोर्ट



5 - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया शैक्षिक प्रमाणपत्र



6 - राज्य सरकार की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र।



7 - वन अधिकार प्रमाणपत्र।



8 - सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या किसी जाति का प्रमाणपत्र।



9 - राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो



10- राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।



11 - सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र।



12 - आधार कार्ड मान्य पर आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार।



यह है प्रक्रिया



- पांच दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और भरवाकर वापस लेंगे।



- नौ दिसंबर को मतदाता मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।



- सूची पर दावे और आपत्तियां नौ दिसंबर से आठ जनवरी तक प्राप्त की जाएंगी तथा निस्तारण 31 जनवरी तक पूरा होगा।



- अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी।