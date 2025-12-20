तीसरी बार भी बढ़ सकती है 'SIR' की समय सीमा, UP के 2.95 करोड़ वोटर अनुपस्थित-स्थानांतरित और डुप्लीकेट में दर्ज
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की अवधि तीसरी बार बढ़ाई जा सकती है, जिसका फैसला 26 दिसंबर की समीक्षा के बाद होगा। फिलहाल गणना प्रपत्र ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान की तारीख तीसरी बार भी बढ़ सकती है। हालांकि इसका निर्णय 26 दिसंबर को समीक्षा के बाद लिया जाएगा। फिलहाल 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि है। प्रदेश में करीब 2.95 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक व डुप्लीकेट में दर्ज हैं।
चुनाव आयोग ने इन्हें अनकलेक्टेबल (असंग्रहीत) श्रेणी में रखा है। बीएलओ व राजनीतिक दलों के बीएलए इनका सत्यापन करने में जुटे हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा कहते हैं कि अभी जो कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा अंतिम दिन 26 दिसंबर को होगी। अगर जरूरत पड़ी तो तीसरी बार तारीख बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
अभी नए मतदाता बनाने, 2.95 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन करने और 2003 की मतदाता सूची से नई मतदाता सूची की मैपिंग का कार्य चल रहा है। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने एसआइआर में पहले सात दिन और दूसरी बार 15 दिन की समय सीमा बढ़ाई है।
