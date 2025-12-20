Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीसरी बार भी बढ़ सकती है 'SIR' की समय सीमा, UP के 2.95 करोड़ वोटर अनुपस्थित-स्थानांतरित और डुप्लीकेट में दर्ज

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की अवधि तीसरी बार बढ़ाई जा सकती है, जिसका फैसला 26 दिसंबर की समीक्षा के बाद होगा। फिलहाल गणना प्रपत्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान की तारीख तीसरी बार भी बढ़ सकती है। हालांकि इसका निर्णय 26 दिसंबर को समीक्षा के बाद लिया जाएगा। फिलहाल 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि है। प्रदेश में करीब 2.95 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक व डुप्लीकेट में दर्ज हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव आयोग ने इन्हें अनकलेक्टेबल (असंग्रहीत) श्रेणी में रखा है। बीएलओ व राजनीतिक दलों के बीएलए इनका सत्यापन करने में जुटे हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा कहते हैं कि अभी जो कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा अंतिम दिन 26 दिसंबर को होगी। अगर जरूरत पड़ी तो तीसरी बार तारीख बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

    अभी नए मतदाता बनाने, 2.95 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन करने और 2003 की मतदाता सूची से नई मतदाता सूची की मैपिंग का कार्य चल रहा है। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने एसआइआर में पहले सात दिन और दूसरी बार 15 दिन की समय सीमा बढ़ाई है।