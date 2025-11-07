Language
    Invest UP: यूपी में निवेश करेंगी सिंगापुर की कंपनियां, जेवर एयरपोर्ट बना पहली पसंद

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:19 PM (IST)

    सिंगापुर की कई कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जताई है, खासकर जेवर एयरपोर्ट के पास। सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक में डाटा सेंटर, एयरक्राफ्ट मेंटीनेंस और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर से निवेश को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सिंगापुर की कई कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई है। इस संदर्भ में भारत में सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने शुक्रवार को इन्वेस्ट यूपी के कार्यालय का दौरा किया। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आइआइडीसी) दीपक कुमार व इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों साथ बैठक में उन्होंने कहा कि सिंगापुर की कंपनियां डाटा सेंटर, एयरक्राफ्ट मेंटीनेंस, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, फूड प्रोसेसिंग और जेवर के पास लिथियम-आयन बैटरी की इकाइयों की स्थापना की इच्छुक हैं।

    उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुविधाओं को लेकर सिंगापुर की कंपनियां यहां निवेश करना चाह रही हैं। कई कंपनियों ने दूतावास के जरिए निवेश की संभावनाएं भी तलाशनी शुरू कर दी हैं। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर के निवेशकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

    आइआइडीसी ने कहा कि सिंगापुर के हाई कमिश्नर को आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश सरकार सिंगापुर से होने वाले निवेश को बढ़ावा देने और इसे सुगम बनाने के लिए हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि सिंगापुर हाई कमिशन उत्तर प्रदेश के कुशल और प्रतिभाशाली युवाओं को उनके देश में रोजगार अवसर प्रदान करने में सहयोग करे। इस बैठक में इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय किरण आनंद, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।