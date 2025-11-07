Invest UP: यूपी में निवेश करेंगी सिंगापुर की कंपनियां, जेवर एयरपोर्ट बना पहली पसंद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सिंगापुर की कई कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई है। इस संदर्भ में भारत में सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने शुक्रवार को इन्वेस्ट यूपी के कार्यालय का दौरा किया। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आइआइडीसी) दीपक कुमार व इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों साथ बैठक में उन्होंने कहा कि सिंगापुर की कंपनियां डाटा सेंटर, एयरक्राफ्ट मेंटीनेंस, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, फूड प्रोसेसिंग और जेवर के पास लिथियम-आयन बैटरी की इकाइयों की स्थापना की इच्छुक हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुविधाओं को लेकर सिंगापुर की कंपनियां यहां निवेश करना चाह रही हैं। कई कंपनियों ने दूतावास के जरिए निवेश की संभावनाएं भी तलाशनी शुरू कर दी हैं। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर के निवेशकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।