लखनऊ और नोएडा में AI के क्षेत्र में 24 हजार करोड़ का होगा निवेश, सिफी टेक्नोलॉजी ने दिया प्रस्ताव
सिफी टेक्नालाजी लखनऊ और नोएडा में अगले तीन वर्षों में एआइ के क्षेत्र में 24 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। सिफी के अध्यक्ष राजू वेगेसना ने मुख्यमंत् ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सिफी टेक्नालाजी लखनऊ व नोएडा में एआइ के क्षेत्र में अगले तीन वर्षों में 24 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। सिफी के अध्यक्ष राजू वेगेसना ने मंगलवार को मुख्यमंत्री से उनके सरकारी निवास पर भेंट की।
उन्होंने मुख्यमंत्री को राज्य में एआइ के क्षेत्र में निवेश को विस्तार देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में शासन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में एआइ क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मजबूत डिजिटल ढांचे के माध्यम से एआइ आधारित निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है। सिफी के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि बीते पांच वर्षों में सिफी ने लखनऊ और नोएडा में अत्याधुनिक डेटा सेंटर्स की स्थापना के लिए 12 हजार करोड़ से अधिक का निवेश किया है।
अगले तीन वर्षों में इसमें विस्तार कर 24 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लखनऊ में सिफी का एआइ एज डाटा सेंटर शीघ्र ही पूरी तरह तैयार हो जाएगा। साथ ही इसके पास ही एक बड़ा हाइपरस्केल एआइ कैंपस भी स्थापित किया जाएगा।
सिफी नोएडा में उत्तर भारत के सबसे बड़े एआइ डाटा सेंटर कैंपस का संचालन कर रहा है। सिफी का पहला ग्रीन हाइपरस्केल डाटा सेंटर ‘नोएडा-01’ वर्तमान में 100 से अधिक एंटरप्राइज, सरकारी और हाइपरस्केल ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है।
उन्होंने बताया कि लखनऊ और नोएडा के दोनों एआइ क्लस्टरों को सिफी के राष्ट्रीय फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। सिफी के डाटा सेंटर व्यवसाय में गूगल, मेटा और ओरेकल जैसे वैश्विक टेक दिग्गज रणनीतिक साझेदार हैं।
