Shravasti News: श्रावस्ती में तीन बच्चों समेत दंपति की संदिग्ध हालात में मौत, पांच शव मिलने से खलबली

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती : इकौना क्षेत्र के कैलाशपुर के लियाकतपुरवा गांव में संदिग्ध हालात में तीन बच्चों समेत दंपति की मौत हो गई। सुबह देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले तो परिवार के सदस्यों को संदेह हुआ। कमरे में जाकर देखा तो पत्नी और बच्चे बिस्तर पर मृत पड़े थे। पति का शव पंखे से लटक रहा था। पुलिस व फारेंसिक टीम मौके पर है।

लियाकतपुरवा गांव निवासी रोजअली रोजी- रोजगार के लिए मुम्बाई में रहते थे। कुछ दिन पहले गांव आए थे। परिवार के सभी सदस्य गुरुवार को रिश्तेदार के घर से किसी कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात घर लौटे थे। रात में कमरे में सोने चले गए। सुबह काफी देर तक कोई कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिवार में साथ रह रही मां, बहन व छोटे भाई को संदेह हुआ। कमरा अंदर से बंद था।

पड़ोस में रह रहे चचेरे भाई ने कमरे के दरवाजे पर लात मारा तो कुंढी टूट गई। अंदर देखा तो पत्नी शाहनाज, बच्चे तबस्सुम छह वर्ष, गुलनाज चार वर्ष, मोईन डेढ़ वर्ष का शव बिस्तर पर पड़ा था। पति रोजअली का शव कमरे के छत के पंखे के सहारे लटक रहा था। यह देखते ही परिवार के लोग रोने-चिल्लाने लगे। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। सूचना पुलिस को दी गई। इकौना थाने की पुलिस टीम व फारेंसिक टीम मौके से साक्ष्य एकत्र कर रही है। घटना के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हैं।