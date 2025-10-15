शूटिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों से छेड़खानी, मारपीट; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
वाराणसी में उदय प्रताप इंटर कॉलेज में राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में झांसी मंडल की महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी और लड़कों के साथ मारपीट की घटना सामने आई। कोच ने पुलिस पर देरी से पहुंचने और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया। शिकायत के बाद भी चार घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची, जिसके बाद डीजीपी को ट्वीट किया गया। पुलिस का कहना है कि सूचना मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था की गई।
जागरण संवाददाता, वाराणसी: उदय प्रताप इंटर कालेज में आयोजित प्रदेश स्तरीय विद्यालयीय शूटिंग प्रतियोगिता दुर्व्यवस्था की शिकार हो गई। झांसी मंडल की खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी हुई जिसका विरोध करने पर बालकों के साथ मारपीट की गई।
टीम के कोच का आरोप है कि इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से करने के चार घंटे बाद तक पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए नहीं पहुंची। एक्स पर डीजीपी को ट्वीट करने पर सक्रिय हुई लेकिन सुरक्षा का कोई खास इंतजाम नहीं किया गया।प्रतियोगिता में अन्य मंडलों के साथ झांसी मंडल की टीम भी भाग ले रही है।
टीम में 22 बालिकाएं और आठ बालक हैं। टीम के कोच दीपक पांडेय का आरोप है कि सुबह से उदय प्रताप इंटर कालेज परिसर में खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहां के छात्र बालिकाओं पर फब्तियां कस रहे थे, छेड़खानी भी की। इसका विरोध टीम के बालकों ने किया तो उनके साथ मारपीट की गई।
इसकी शिकायत फोन से पुलिस अधिकारियों से की गई। इसके बाद स्थानीय थाने से पुलिस ने फोन से संपर्क तो किया, लेकिन मौके पर नहीं पहुंची। चार घंटे तक इंतजार के बाद हालात बिगड़ते देख कोच ने डीजीपी को ट्वीट किया। इसके बाद पुलिस पहुंची, लेकिन सिर्फ बातचीत करके चली गई।
आयोजन स्थल पर किसी तरह की सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया। झांसी के कोच ने इसकी लिखित शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी से की।
शिवपुर थाना प्रभारी विरेंद्र सोनकर ने कहा कि सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रतियोगिता के आयोजन स्थल पर सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है।
