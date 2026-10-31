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दीपावली पर भी जेल में ही रहेगी हत्यारोपित मॉडल श्रद्धा दुबे, 14 दिन बढ़ाई गई तीनों की न्यायिक हिरासत

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Published: Sat, 31 Oct 2026 05:35 PM (IST)

Shraddha Dubey: कारोबारी शिवा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई।

रश्मि दुबे और मॉडल श्रद्धा दुबे

 रश्मि दुबे और मॉडल श्रद्धा दुबे 

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डिजिटल डेस्क, लखनऊ : लिव इन पार्टनर और लखनऊ के बड़े कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या की मुख्य आरोपित मॉडल श्रद्धा दुबे की इस बार की दीपावली जेल में बीतेगी। इस बार उसका त्यौहार पर जश्न मनाने के सपना टूट गया है।

बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश के साथ लखनऊ जिला कारागर में बंद श्रद्धा दुबे और अन्य की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी गई है। इनकी न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक थी, लेकिन हत्या के मामले में पुलिस की पड़ताल जारी रहने के कारण अभी यह तीनों जेल में ही रहेंगे।
सिविल कोर्ट ने तीनों की ज्यूडिशियल कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ाई है। कारोबारी शिवा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। इसके बाद तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई गई है। पुलिस ने अभी पूछताछ के लिए तीनों की रिमांड की मांग नहीं की।

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