भूखंड खरीदने के बाद नहीं दिया कब्जा, लखनऊ में शाइन सिटी के निदेशक समेत तीन पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सिद्धपुरा गांव में आवासीय भूखंड खरीदने के बाद उस पर कब्जा नहीं देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर शाइन सिटी के निदेशक, प्रबंधक सहित तीन लोगों के खिलाफ मोहनलालगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस छानबीन कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आलमबाग निवासी नवीन भाटिया ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2018 में एक आवासीय भूखंड शाइन सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के राहुल शर्मा के माध्यम से खरीदा था। बदले में 17 लाख रुपये बैंक और 39 लाख रुपये नकद निदेशक राशिद नसीम और प्रबंधक आसिफ को दिए थे। काफी समय बीतने के बावजूद उन्हें कब्जा नहीं दिया गया।

प्लाट के लिए वह गोमती नगर स्थित कार्यालय भी गए लेकिन न भूखंड मिला और न रकम वापस मिली। जानकारी करने पर पता चला कि उक्त जमीन आवास विकास द्वारा पूर्व में अधिग्रहीत की जा चुकी है। शिकायत पर राशिद नसीम, प्रबंधक आसिफ और राहुल शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।