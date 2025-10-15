शिया धर्मगुरु जव्वाद नकवी व साथियों पर हमले में छह नामजद समेत 31 पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज के अब्बासबाग कर्बला में सोमवार शाम को पहुंचे मजलिस-ए-उलमा हिंद के महासचिव व इमामे जुमा शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी और उनके साथियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि पुलिस की मौजदूगी में हमला किया गया। गाड़ी तोड़ने की कोशिश की और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। ठाकुरगंज पुलिस ने छह नामजद समेत 31 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

ठाकुरगंज के लंगरखाना हुसैनाबाद निवासी व कर्बला अब्बासबाग के केयरटेकर सैय्यद सारिक मेंहदी के मुताबिक सोमवार की शाम इमामे जुमा मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी कुछ अधिवक्ताओं के साथ कर्बला अब्बासबाग गए थे। आरोप है कि वहां वक्फ की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण हो रहा है।

अपने अधिवक्ताओं के साथ उसी को देखने गए थे। वहां मौजूद लोगों ने मौलाना के साथ अभद्रता और गाली गलौज की। कई लोगों ने नारेबाजी करते हुए गालियां दीं और गाड़ी तोड़ने की कोशिश करते हुए हमला किया। बताया कि जान से मारने की धमकी भी दी गई।

मौलाना ने कहा कि घटना के समय पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस काफी देर में पहुंची। पुलिस ने हमलावरों का वीडियो बनाने के बजाय उनका ही वीडियो बनाते रहे। पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने हमले और गाड़ी तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि काफी पहले से अवैध कब्जे सूचना उच्चाधिकारियों को देते रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

मौलाना ने मुख्यमंत्री पर भरोसा जताते हुए कहा कि जिस प्रकार इस सरकार में अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। उसी तरह यहां भी अवैध निर्माण ढहाया जाएगा। पुलिस उपायुक्त(पश्चिमी) विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर पंकज, मुजल्लिम, रचित टंडन, शाजान, सिराज, फाशान समेत 31 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपों की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।