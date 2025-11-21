'बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा देना गलत', यूपी में बोले UN के कार्यवाहक निदेशक

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा की घोषणा मानवाधिकारों का हनन है। बांग्लादेश में जो कुछ भी राजनीतिक हालात हैं, वह ठीक नहीं है और वहां की प्रधानमंत्री को फांसी की सजा देना राजनीति से प्रेरित है।

मानवाधिकार मेरा पसंदीदा विषय है जिस पर मैं काम कर रहा हूं। किसी दूसरे देश के बारे में बोल सकता हूं, क्यों कि मानवाधिकार पूरे विश्व में एक जैसा होना चाहिए। बुल्गारिया से आए यूनाइटेड नेशंस के सेंटर आफ स्टडी के कार्यवाहक निदेशक प्रो.वेसेलिन पोपोवस्की बोल रहे थे।

सीएमएस कानपुर रोड के प्रेक्षागृह में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मेरे देश में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है। बुल्गारिया दक्षिण-पूर्वी यूरोप में स्थित है।दक्षिण में यूनान और तुर्की पश्चिम में सर्बिया के बावजूद मानवाधिकारों को लेकर संजीदगी है।

बाल अधिकारों और बाल श्रम को लेकर उनका कहना था कि इसके लिए विश्व स्तर पर सख्त कानून बनना चाहिए। मेरे देश में 18 साल के नीचे को पढ़ाई और फिर सेना में भेजा जाता था, लेकिन धीरे-धीरे अब यह बंद हो गया। दो दशक से हालात दूसरे देशों जैसे होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर कानून को और सख्त करने की जरूरत है।