शेयर ट्रेडिंग के नाम पर दो महिलाओं समेत तीन लोगों से 95 लाख रुपये की ठगी, मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ओडिशा व असम की दो महिलाओं समेत तीन लोगों से 95 लाख रुपये ठग लिए। कंपनी निदेशक ने निवेश पर करीब 20 प्रतिशत मुनाफे संग रुपये वापस करने का आश्वासन दिया था। रुपये फंसने पर पीड़ितों ने संपर्क किया तो आरोपित निदेशकों ने धमकाया। उसके बाद कंपनी में ताला लगाकर गायब हो गए। इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह ने बताया कि निदेशक समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

असम के गुवाहाटी स्थित सेवेंथ हेवन अपार्टमेंट निवासी प्रणव जे शर्मा ने बताया कि अप्रैल 2023 में मोबाइल पर केएपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स केएपी कंसल्टेंसी के निदेशक कुणाल धीरण मेहता व तत्कालीन निदेशक अभिषेक बाजपेई से हुआ था।

बातचीत में आरोपितों ने बताया कि उनकी शेयर ट्रेडिंग कंपनी का आफिस एल्डिको कार्पोरेट टावर विभूतिखंड में है। आरोपितों ने कंपनी में निवेश के लिए प्रेरित किया। आश्वासन दिया कि निवेश पर कई गुना मुनाफे के साथ ही प्रतिमाह रुपये भी मिलेंगे।

जाल में फंसे पीड़ित ने 11 मई से 4 अक्टूबर 2023 तक चेक व आरटीजीएस से तीन बार में 45 लाख रुपये का निवेश किया। इसके बाद आरोपितों ने उन्हें निवेश पर फरवरी 2024 तक मुनाफा दिया। फिर बंद कर दिया गया। संपर्क करने पर आरोपित कुणाल ने कहा कि रुपये भारत के बाहर फंसे हैं।

यही नहीं यूएसए स्थित फर्म येलो स्टार होल्डिंग्स एलएलसी को केएपी की सहायक कंपनी बताया। जिसमें 73 लाख अमेरिकी डालर दिखाया गया। लेकिन रुपये वापस नहीं मिले। इसी तरह ओडिशा के कटक स्थित चांदनी चौक निवासी समीक्षा पैनी ने बताया कि केएपी ग्लोबल में अगस्त-सितंबर 2023 में 25 लाख का निवेश किया था। जिसका निदेशक कुणाल मेहता ने एग्रीमेंट किया था। निवेश पर 20 प्रतिशत सालाना रिटर्न का आश्वासन दिया गया था। पीड़ित ने बताया कि कई बार में करीब 5.87 लाख मिले। उसके बाद आरोपितों ने काल रिसीव करनी बंद कर दी।