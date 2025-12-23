Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SGPGI लखनऊ को मिला 124 करोड़ का बजट, स्पोक-हब मॉडल व क्वॉर्टनरी केयर पर होगा बड़ा काम

    By Mahendra Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:17 PM (IST)

    लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान को सरकार से 124 करोड़ रुपये का बजट मिला है। 100 करोड़ वेतन के लिए और 24 करोड़ अन्य कार्यों के लिए ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश सरकार के अनुपूरक बजट में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइएमएस) को कुल 124 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इसमें 100 करोड़ रुपये वेतन मद के लिए, जबकि 24 करोड़ रुपये अन्य मदों के लिए दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संस्थान प्रशासन के अनुसार इस बजट से प्रदेश में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी, विशेषकर स्पोक-हब माडल और क्वार्टनरी (चतुर्थक) स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में।

    24 करोड़ रुपये की राशि से स्पोक-हब माडल का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में इस माडल के तहत प्रदेश के छह मेडिकल कालेज पीजीआइ से जोड़े जा चुके हैं, जहां टेलीमेडिसिन के माध्यम से संस्थान के विशेषज्ञ चिकित्सक गंभीर रोगियों को परामर्श और उपचार उपलब्ध करा रहे हैं।

    अब शेष करीब 80 मेडिकल कालेजों को भी इस माडल से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों के मरीजों को स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।

    स्पोक-हब माडल के माध्यम से पीजीआइ प्रदेश का प्रमुख हब बनेगा और मेडिकल कालेज स्पोक के रूप में इससे जुड़ेंगे। टेलीमेडिसिन से मरीजों की जांच, उपचार योजना और फालोअप संभव होगा, जिससे बड़े शहरों की ओर मरीजों का दबाव कम होगा।

    अनुपूरक बजट से मिली राशि से पीजीआइ में क्वार्टनरी स्वास्थ्य (चतुर्थक स्वास्थ्य देखभाल) केंद्र की स्थापना की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री द्वारा 14 दिसंबर को इसकी घोषणा की गई थी।

    पीजीआइ के रजिस्ट्रार कर्नल वरुण बाजपेई ने बताया कि इस केंद्र में अत्याधुनिक आपरेशन थियेटर, आइसीयू, उन्नत जांच सुविधाएं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की समर्पित टीम होगी।