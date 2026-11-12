अब MBBS के बाद नहीं करना पड़ेगा एमएस, छह वर्षीय MCH में सीधे मिलेगा प्रवेश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ) को छह और सुपर स्पेशियलिटी कोर्स की मान्यता मिल गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने संस्थान को छह विषयों में डीएम और एमसीएच के दाखिले की मंजूरी दे दी है। इनमें हेमेटोपैथोलाजी, मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन और पेन मेडिसिन में तीन वर्षीय डीएम कोर्स, जबकि रेडियोथेरेपी एंड आंकोलाजी, कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी (सीवीटीएस) और पीडियाट्रिक यूरोलाजी में छह वर्षीय कार्यक्रम शामिल हैं। अब एमबीबीएस के बाद सीवीटीएस में एमएस की अनिवार्यता नहीं होगी। छह वर्षीय एमसीएच में सीधे प्रवेश मिलेगा।

निदेशक प्रो. डा. आरके धीमान का कहना है कि हेमेटोपैथोलाजी में डीएम कोर्स शुरू करने वाला एसजीपीजीआइ उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है। इससे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और प्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर खून की बीमारियों के विशेषज्ञ तैयार होंगे, जिससे ऐसे मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन में देश का पहला तीन वर्षीय डीएम कोर्स है।