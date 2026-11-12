बेंगलुरु का हवाई किराए में 20 हजार रुपये तक पहुंचा, त्योहार के बाद वापसी का सफर हुआ महंगा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अभी त्योहार में घर आने वालों की भीड़ होने के कारण विमानों का किराया आसमान छू गया था और अब त्योहार खत्म होने के बाद वापसी वालों की लंबी भीड़ से फिर किराया बूम कर गया है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे को जाने वाले विमानों का किराया सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। गुरुवार को लखनऊ से बेंगलुरु, का किराया बीस हजार के आसपास पहुंच गया है। इसी तरह दिल्ली, मुंबई का किराया भी थोड़ा महंगा हो गया है।

एयरलाइंस के मुताबिक जिन गंतव्यों के विमानों की संख्या कम है, वहां का किराया जरूर बढ़ा है लेकिन दिल्ली व मुंबई की लखनऊ से कई फ्लाइटें हैं, यात्रियों के पास कई विकल्प हैं, इसलिए यात्री अपनी सुविधा अनुसार टिकट कराकर सफर कर रहा है और किराया सामान्य दिनों की तुलना में अभी बहुत महंगा नहीं हुआ है।

हालांकि बेंगलुरु व पुणे जाने वाली फ्लाइटें सीमित हैं और यात्रियों की संख्या ज्यादा है। इसलिए मारामारी ज्यादा है। लखनऊ से मुंबई जाने वाली अकासा एयर लाइन का किराया गुरुवार दोपहर 2:50 बजे का 7,275 रुपये, इंडिगो की शाम 4:55 बजे की 7,495 रुपये, इंडिगो की सुबह 11:10 बजे की फ्लाइट 8,376 रुपये, एयर इंडिया की शाम 4:50 बजे की फ्लाइट 10,054 रुपये तक पहुंच गया है।