कोहरे में थमी रफ्तार: शताब्दी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें लेट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाली गाड़ियां अधिक प्रभावित

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश से आने वाली ट्रेनें प्रभावित हुईं। शनिवार को शताब्दी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें कोहरे में फंस गईं। शताब्दी एक्सप्रेस शनिवार को अपने तय समय से नई दिल्ली से सुबह 6:10 बजे रवाना हुई। अलीगढ़ पहुंचने तक यह ट्रेन 1:15 घंटे लेट हो गई। इसी तरह शनिवार को लखनऊ मेल सहित एक दर्जन ट्रेनें प्रभावित हो गईं।