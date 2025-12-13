Language
    कोहरे में थमी रफ्तार: शताब्दी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें लेट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाली गाड़ियां अधिक प्रभावित

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:11 AM (IST)

    लखनऊ में कोहरे के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश से आने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। शताब्दी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें कोहरे में फंसी रहीं, जिससे वे अपने ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश से आने वाली ट्रेनें प्रभावित हुईं। शनिवार को शताब्दी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें कोहरे में फंस गईं। शताब्दी एक्सप्रेस शनिवार को अपने तय समय से नई दिल्ली से सुबह 6:10 बजे रवाना हुई। अलीगढ़ पहुंचने तक यह ट्रेन 1:15 घंटे लेट हो गई। इसी तरह शनिवार को लखनऊ मेल सहित एक दर्जन ट्रेनें प्रभावित हो गईं।

    कोहरे के कारण देर से आईं यह ट्रेन

    ट्रेन नंबर नाम. - देरी घंटे में
    12230 लखनऊ मेल- 1:15
    12430 एसी एक्सप्रेस -1:05
    12232 चंडीगढ़ सुपरफास्ट - 3:00
    12238 चंडीगढ़ सुपरफास्ट - 1:40
    13010 दून एक्सप्रेस - 1:15
    14307 प्रयागराज संगम बरेली एक्सप्रेस - 1:40
    14242 नौचंदी एक्सप्रेस - 1:15
    13238 कोटा पटना एक्सप्रेस -2:08
    15009 गोरखपुर इज्जतनगर एक्सप्रेस - 1:15