    अब घर बैठे डॉग वाकर से लेकर बेबीसिटर तक की सुविधा, सेवामित्र से एक कॉल पर लोगों को मिलेंगी घरेलू सेवाएं

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    सेवामित्र ऐप के द्वारा अब घर बैठे डॉग वाकर और बेबीसिटर जैसी कई घरेलू सेवाएं आसानी से मिलेंगी। उपयोगकर्ता इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और सफाई कर्मचारी भी बुक कर सकते हैं। इस ऐप का उद्देश्य लोगों को विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करके उनके जीवन को सरल बनाना है, जिससे समय और प्रयास की बचत हो।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अब घर बैठे सिर्फ एक काल पर ही डाग वाकर से लेकर बेबीसिटर, केयर गिवर, इवेंट प्लानर, रसोइयां और ड्राइवर जैसी कई सुविधाएं भी ‘सेवामित्र पोर्टल’ से उपलब्ध होंगी।

    श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने सेवामित्र पोर्टल का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि आम नागरिकों को अधिक से अधिक घरेलू सेवाएं एक ही मंच पर आसानी से मिल सकें।

    गुरुवार को प्रमुख सचिव डा. एमके शन्मुगा सुंदरम की अध्यक्षता में सेवामित्र समिति की गवर्निंग बाडी की सातवीं बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि अब सरकारी विभाग भी जहां जेम पोर्टल पर सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां छोटी अवधि की सेवाओं के लिए सेवामित्र पोर्टल से ही सेवाएं लेंगे। इसके लिए वित्त विभाग से शासनादेश जारी कराने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

    प्रमुख सचिव ने बताया कि सेवामित्र योजना का उद्देश्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देना और जनता को घर बैठे कुशल सेवाएं उपलब्ध कराना है। अब इस पोर्टल को ओएनडीसी (ओपन नेटवर्क फार डिजिटल नेटवर्क) से जोड़ा जाएगा, ताकि इसका उपयोग और अधिक व्यापक हो सके।

    इच्छुक सेवा प्रदाता https://portal.ondc.org/ पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। ओएनडीसी किसी भी तरह का कमीशन या शुल्क नहीं लेगा और सेवा शर्तें पूरी तरह से प्रदाताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से तय की जाएंगी।

    वहीं, तकनीकी आडिट का कार्य अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। जनसामान्य की सुविधा के लिए सेवायोजन पोर्टल, रोजगार संगम पोर्टल और सेवामित्र पोर्टल को एकीकृत करने की दिशा में काम पूरा कर लिया गया है।

    विभाग ने डमी पेज तैयार कर लिया है और 15 नवंबर तक एकीकृत वेबपेज को लाइव करने की योजना है। सेवामित्रों की पहचान सुनिश्चित करने और जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें टी-शर्ट और कैप उपलब्ध कराई जाएगी। इससे सेवा प्रदाताओं की विश्वसनीयता मजबूत होगी। बैठक में श्रम एवं सेवायोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

     