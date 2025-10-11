Selfie with Sajna: नेताओं के घरों में भी करवा चौथ की रौनक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ कई नेताओं ने शेयर की तस्वीरें

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। करवा चौथ को लेकर देश और प्रदेश की महिलाओं का उत्साह चरम पर रहा। सुहागिनों ने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा।

16 श्रृंगार कर देर शाम से ही चांद को देखने की बेताबी भी खूब रही। महिलाओं ने चंद्र देव को अर्ध्य देकर पूजा पाठ की। पति के हाथ से जल पीकर व्रत का पारण किया।

नई नवेली दुल्हनों का करवा चौथ की पूजा को लेकर अलग ही उत्साह रहा। पत्नियों ने पतियों के साथ सेल्फी लेकर इस सुंदर पल को कैमरे में कैद भी किया।

करवा चौथ को लेकर उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के घरों में भी करवा चौथ की रौनक रही। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के आवास से उत्सव की तस्वीरें सामने आईं, जहां परिवारों ने मिलकर परंपराओं का निर्वहन किया।