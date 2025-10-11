Selfie with Sajna: नेताओं के घरों में भी करवा चौथ की रौनक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ कई नेताओं ने शेयर की तस्वीरें
लखनऊ में करवा चौथ का उत्साह चरम पर रहा। सुहागिनों ने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा और सोलह श्रृंगार किया। शाम को चंद्र देव की पूजा कर, पति के हाथ से जल पीकर व्रत तोड़ा। नई दुल्हनों में विशेष उत्साह था। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के घरों में भी करवा चौथ की रौनक रही।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। करवा चौथ को लेकर देश और प्रदेश की महिलाओं का उत्साह चरम पर रहा। सुहागिनों ने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा।
16 श्रृंगार कर देर शाम से ही चांद को देखने की बेताबी भी खूब रही। महिलाओं ने चंद्र देव को अर्ध्य देकर पूजा पाठ की। पति के हाथ से जल पीकर व्रत का पारण किया।
नई नवेली दुल्हनों का करवा चौथ की पूजा को लेकर अलग ही उत्साह रहा। पत्नियों ने पतियों के साथ सेल्फी लेकर इस सुंदर पल को कैमरे में कैद भी किया।
करवा चौथ को लेकर उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के घरों में भी करवा चौथ की रौनक रही। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के आवास से उत्सव की तस्वीरें सामने आईं, जहां परिवारों ने मिलकर परंपराओं का निर्वहन किया।
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक संग नम्रता पाठक
राज्य सभा सदस्य डा. दिनेश शर्मा संग डा. जय लक्ष्मी
आशुतोष और श्वेता, सहारा स्टेट जानकीपुरम
रालोद के प्रवक्ता अनिल दुबे
रिचा व अनिल मिश्रा कृष्णानगर
रीता व अजय प्रताप सिंह जानकीपुरम
सीए अरविंद कुमार गुप्ता एवं डॉ. अंजू वार्ष्णेय, नेहरू एंक्लेव गोमती नगर
सुनील और ममता जायसवाल, राजाजीपुरम
अभिनव व श्वेता सिंह, कृष्णा नगर
अर्चना बिसेन विनीत बिसेन, बख्शी का तालब(बीकेटी), लखनऊ
