    Security Threat :बम की धमकी के बाद लखनऊ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ी

    By Amit Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:38 PM (IST)

    Threat of Bomb Blast At Airport अमौसी एयरपोर्ट पर आने और यहां से जाने वाले यात्रियों की सघन जांच की गई। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ते ने एयरपोर्ट परिसर के आसपास जांच की। एयरपोर्ट के अधिकारी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट को धमकी मिलने के बाद लखनऊ में सुरक्षा को सतर्कता बरतते हुए बढ़ा दिया गया है।

    चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमौसी लखनऊ

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित कई संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर कई सुरक्षा एजेंसियों ने रविवार को विशेष जांच की।

    देश के कई संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमौसी की सुरक्षा में मुस्तैद सीआइएसएफ को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। अमौसी एयरपोर्ट पर आने और यहां से जाने वाले यात्रियों की सघन जांच की गई।

    इसके साथ ही बम निरोधक दस्ते ने एयरपोर्ट परिसर के आसपास जांच की। एयरपोर्ट के अधिकारी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट को धमकी मिलने के बाद लखनऊ में सुरक्षा को सतर्कता बरतते हुए बढ़ा दिया गया है।