Security on Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर 21 जिलों में सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध
Security on Chhath Puja 2025 in UP: आइजी कानून-व्यवस्था एलआर कुमार के अनुसार छठ पूजा के अवसर पर 28 अक्टूबर तक सुरक्षा-व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : छठ पूजा के अवसर पर लखनऊ व वाराणसी समेत 21 जिलों में सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं। घाटों पर राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के अलावा पीएसी व आरएएफ के जवान भी मुस्तैद रहेंगे।
आइजी कानून-व्यवस्था एलआर कुमार के अनुसार छठ पूजा के अवसर पर 28 अक्टूबर तक सुरक्षा-व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ के अलावा वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, हापुड़, मीरजापुर,भदोही, गाजीपुर, देवरिया, प्रयागराज, गाजियाबाद, सोनभद्र, जौनपुर, मऊ, कुशीनगर, अयोध्या, उन्नाव व गौतमबुद्धनगर में छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीजीपी मुख्यालय से विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।
21 जिलों के लिए छह कंपनी व दो प्लाटून पीएसी, एसडीआरएफ व पांच आरएएफ की अतिरिक्त तैनाती की गई है। इसके अलावा यातायात प्रबंधन के लिए भी खास निर्देश दिए गए हैं। यूपी 112 की पीआरवी को भी छठ पूजा स्थलों के आसपास तैनात किए जाने के साथ ही किसी छोटी सूचना को भी पूरी गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया है।
महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अलग से महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रमुख घाटों व उनके आसपास सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। शोहदों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सभी जिलों में नदियों, तालाबों/जलाशयों पर पर्याप्त लाइट व साफ-सफाई सुनिश्चित कराई गई है। घाटों पर गोताखोर भी मुस्तैद रहेंगे।
