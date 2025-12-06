Language
    UP News: कार्यमुक्त किए गए सचिवालय सेवा के तीन और अधिकारी, ये है वजह

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:39 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सचिवालय प्रशासन विभाग ने तबादला हो जाने के बाद भी नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले सचिवालय सेवा के और तीन अधिकारियों को शुक्रवार को स्वत: कार्यमुक्त कर दिया। इससे पहले तीन दिसंबर को 11 अधिकारियों को स्वत: कार्यमुक्त किया गया था।

    स्वत: कार्यमुक्त किए जाने वालों में विशेष सचिव, संंयुक्त सचिव, उप सचिव और अनु सचिव तथा अनुभाग अधिकारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को फरवरी से नवंबर के बीच अन्य विभागों में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन ये अधिकारी अपने पुराने विभाग में ही जमे हुए थे।

    शुक्रवार को राज्य संपत्ति विभाग के अनु सचिव संजय कुमार भाष्कर को सचिवालय प्रशासन विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग में तैनात विशेष सचिव महावीर प्रसाद गौतम को वित्त विभाग तथा मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अनुभाग अधिकारी इंद्र प्रताप सिंह को ऊर्जा विभाग में योगदान देने के लिए स्वत: कार्यमुक्त किया गया। इन अधिकारियों को नवीन तैनाती वाले विभागों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।