UP News: कार्यमुक्त किए गए सचिवालय सेवा के तीन और अधिकारी, ये है वजह

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सचिवालय प्रशासन विभाग ने तबादला हो जाने के बाद भी नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले सचिवालय सेवा के और तीन अधिकारियों को शुक्रवार को स्वत: कार्यमुक्त कर दिया। इससे पहले तीन दिसंबर को 11 अधिकारियों को स्वत: कार्यमुक्त किया गया था।

स्वत: कार्यमुक्त किए जाने वालों में विशेष सचिव, संंयुक्त सचिव, उप सचिव और अनु सचिव तथा अनुभाग अधिकारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को फरवरी से नवंबर के बीच अन्य विभागों में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन ये अधिकारी अपने पुराने विभाग में ही जमे हुए थे।