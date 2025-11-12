यूपी में सचिवालय के 216 समीक्षा अधिकारियों को मिला प्रोमोशन, अन्य अफसरों को कब मिलेगी पदोन्नति? ये भी हो गया क्लियर

सचिवालय प्रशासन विभाग ने 243 समीक्षा अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी है, जिनमें से 216 के आदेश जारी हो गए हैं। शेष अधिकारियों को जून 2026 तक पदोन्नति मिलेगी। यह पदोन्नति 17 अक्टूबर की ज्येष्ठता सूची के आधार पर की गई है। कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।