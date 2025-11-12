यूपी में सचिवालय के 216 समीक्षा अधिकारियों को मिला प्रोमोशन, अन्य अफसरों को कब मिलेगी पदोन्नति? ये भी हो गया क्लियर
सचिवालय प्रशासन विभाग ने 243 समीक्षा अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी है, जिनमें से 216 के आदेश जारी हो गए हैं। शेष अधिकारियों को जून 2026 तक पदोन्नति मिलेगी। यह पदोन्नति 17 अक्टूबर की ज्येष्ठता सूची के आधार पर की गई है। कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।
राब्यू, जागरण, लखनऊ। सचिवालय प्रशासन विभाग ने सचिवालय में तैनात 243 समीक्षा अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी है। इनमें से 216 समीक्षा अधिकारियों के पदोन्नति का आदेश मंगलवार को जारी कर दिए गए। शेष बचे अधिकारियों को जून 2026 से पूर्व अनुभाग अधिकारी के रिक्त होने वाले पदों पर पदोन्नति दी जाएगी।
यह पदोन्नति आदेश 17 अक्टूबर की ज्येष्ठता सूची के आधार पर की गई। पदोन्नति आदेश जारी होने पर सचिवालय के कर्मचारी नेता संजय कुमार यादव, संजीव कुमार सिन्हा, मुकेश गुप्ता तथा मानस मुकुल त्रिपाठी ने पदोन्नति के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।
