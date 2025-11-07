लखनऊ में विज्ञानी के घर के मकान से 16 लाख रुपये के जेवरात चोरी, CCTV में कैद हुआ मामला
लखनऊ में एक वैज्ञानिक के घर से 16 लाख रुपये के जेवरात चोरी हो गए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिससे पुलिस को जांच में मदद मिल रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है।
संवाद सूत्र, लखनऊ। रायबरेली रोड की वृंदावन कॉलोनी निवासी विज्ञानी के मकान से चोरों ने 16 लाख रुपये के जेवरात पार कर दिए। करीब तीन घंटे तक चोर कमरों में रखा सामान खंगालते रहे। इसके बाद जेवरात बैग में भरे और छत पर शौच करने के बाद फरार हो गए। चोरों के आने और जाने की गतिविधियां सीसी फुटेज में कैद हुई हैं। विज्ञानी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस तलाश में जुटी है।
एसजीपीजीआई में तैनात तमिलनाडु निवासी विज्ञानी एसके सेंथिल रायबरेली रोड की वृंदावन कॉलोनी में पत्नी जयलक्ष्मी, बेटे निशांत और बेटी जीविता के साथ रहते हैं। रोजाना की तरह गुरुवार की रात वह खाना खाने के बाद परिवार के साथ सो गए।
देर रात तीन चोर छत के रास्ते से आंगन में दाखिल हुए और फिर पिछला दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस गए। अंदर विज्ञानी अपनी पत्नी और बेटी के साथ सो रहे थे। इस बीच बदमाशों ने कमरे में रखा सामान खंगाला लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद दूसरे कमरे में चले गए जहां बेटा निशांत सो रहा था।
इसी कमरे में रखी अलमारी में 16 लाख रुपये के जेवरात थे। बदमाशों ने इन्हे बैग में भर लिया। चोर करीब तीन घंटे तक सामान खंगालते रहे। इस दौरान घर के मंदिर के पास रखा नारियल काटने वाला बांका भी उठा लिया और उसे लेकर टहलते रहे। बदमाशों की हरकत सीसी कैमरे में भी कैद हुई है।
चोरी के बाद बदमाशों ने छत पर शौच भी किया। विज्ञानी ने बताया कि गनीमत रही कि घटना के वक्त परिवार का कोई व्यक्ति जगा नहीं था वरना बदमाश कुछ भी कर सकते थे।
शुरुआत में पुलिस किसी नजदीकी पर चोरी का शक जता रही थी, लेकिन सीसी फुटेज सामने आने के बाद अब अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी है। विज्ञानी ने पीजीआ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि सीसी फुटेज की मदद से छानबीन की जा रही है।
