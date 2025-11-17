Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में उल्टी दिशा से आ रही स्कूल वैन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 15 फीट उछला... हुई मौत

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:13 PM (IST)

    दुबग्गा में रेलवे पुल पर एक स्कूली वैन ने उल्टी दिशा में आकर बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। वैन में सवार बच्चों को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवासू सूत्र, काकोरी। दुबग्गा स्थित रेलवे पुल पर सोमवार को उल्टी दिशा में दौड़ रही स्कूली वैन ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक 15 फीट उछलकर सड़क की दूसरी पट्टी पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं वैन में बैठे बच्चों को मामूली चोट गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंस्पेक्टर दुबग्गा अभिनव वर्मा ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्चों को उपचार के बाद घर भेज दिया। वहीं, बाइक पर सवार दूसरे युवक को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज चल रहा है।

    हरदोई के बेहंदर स्थित घुसपहा गांव निवासी रंजीत अपने साथी गोमतीनगर निवासी सत्यम के साथ बाइक से हरदोई जा रहे थे। हरदोई रोड स्थित नौबस्ता रेलवे पुल पर जबतक वह संभल पाते उससे पहले उल्टी दिशा से आ रही वैन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहे सत्यम उछल कर पुलस से करीब 15 फीट नीचे सड़क के दूसरी साइड जा गिरे। जबकि रंजीत ओवर ब्रिज पर गिरा।

    दोनों को राहगीरों ने पुलिस की मदद से एंबुलेंस से ट्रामा सेंटर भेजा। वहीं हादसे में स्कूली वैन का आगे हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जिससे स्कूली वैन पर बैठा छात्र आयुष्मान के हल्की चोट आई। जबकि वैन में सवार अरहम, मो.अहमद, साफिया, यूसुफ हल्की फुल्की छोट आई, जिन्हें सुरक्षित घर भेज दिया गया।

    यही नहीं तीन बच्चे रेहान , जैनब व अज्जद को वैन चालक पहले उनके घरों पर उतार चुका था। पुलिस ने वैन चालक शैलेन्द्र को पकड़ लिया गया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि परिवारीजन की तरफ से तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    वैन पर लिखी फर्जी जानकारी

    स्कूली वैन दुर्गा गंज स्थित एक निजी स्कूल की है, जो आसपास के इलाकों के बच्चों को छोड़ने व बच्चे ले जाती है। वैन पर चालक ने अपना नाम तेजेंन्द्र और मोबाइल नंबर लिखा है। पुलिस ने जिस चालक को पकड़ा है उसका नाम शैलेन्द्र है। मोबाइल नंबर भी गलत है। अन्य जानकारी अधूरी पड़ हुई है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।