School Timing : लखनऊ के सभी स्कूलाें के समय में शीतलहर और काेहरा के कारण बदलाव, अब नाै बजे के बाद ही संचालन

जागरण संवाददाता, लखनऊः राजधानी लखनऊ और पास के जिले इन दिनाें भयंकर ठंड की चपेट में हैं। शीतलहर और घना काेहरा काे देखते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने सभी स्कूलाें काे नाै बजे के बाद ही खाेलने का आदेश जारी कर दिया है।

जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि समस्त बोर्ड के स्कूल में कक्षा एक से 12 तक पठन-पाठन नाै बजे के बाद ही शुरु करें। इस आदेश काे जिलाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। लखनऊ में जारी कड़ाके की शीतलहर को देखते हुए परिषदीय, माध्यमिक, सहायता प्राप्त और समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। कक्षा एक से 12 तक संचालित सभी विद्यालय अब सुबह नाै बजे से खुलेंगे और दोपहर दाे बजे तक संचालित होंगे।