    सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बिहार की सत्ता से बाहर हो जाएगी एनडीए

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:40 PM (IST)

    SBSP President Om Prakash Rajbhar on Bihar Election 2025: राजभर ने कहा कि बिहार में राजद की सरकार बनेगी और एनडीए बाहर हो जाएगा। राजभर ने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है और महागठबंधन को समर्थन दे रही है। ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया है कि पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग का फायदा महागठबंधन को हो सकता है और उनकी सरकार बनने की उम्मीद है।

    सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर

    डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम घोषित होने से पहले ही बड़ा में सीट न मिलने से नाराज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बिहार में अपने 64 प्रत्याशी उतारे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

    राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब बिहार में ज्यादा वोटिंग होती है तो आरजेडी जीतती है। उन्होंने कहा कि वह दस दिन बिहार में रहे। महिलाओं से बात कि तो बोली सरकार हमारा ही पैसा हमें वापस दे रही है। कोई अहसान नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे राजभर ने कहा कि बिहार में राजद की सरकार बनेगी और एनडीए बाहर हो जाएगा। राजभर ने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है और महागठबंधन को समर्थन दे रही है। ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया है कि पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग का फायदा महागठबंधन को हो सकता है और उनकी सरकार बनने की उम्मीद है।

    राजभर ने कहा कि चुनाव में चर्चा में आने के लिए कई नेता अपने पर गोबर फेंकवाते हैं। एक नेता को मैं जानता हूं कि जिन्होंने चुनाव जीतने को खुद पुलिस से कहकर अपने ऊपर लाठी चलवाई और चुनाव जीत गए। अखिलेश यादव के बार में उन्होंने कहा कि वह बीजेपी की बी टीम हैं। मध्य प्रदेश में बोले कि कांग्रेस को वोट न दो जबकि कांग्रेस के साथ ही रहते हैं। यही महाराष्ट्र और दिल्ली में किया। बिहार में चाहे कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू जिसकी सरकार रही हो किसी ने काम नहीं किया। राजभर ने कहा कि बिहार में गरीब और अमीर के बीच लंबी खाई है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में यदि उनके प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो वह एनडीए को समर्थन देंगे।

    राजभर का यह बयान चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक हलचल बढ़ाने वाला माना जा रहा है। राजभर ने बिहार में बंपर वोटिंग के बाद राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर 60 प्रतिशत से ऊपर वोटिंग होती है जो महागठबंधन की सरकार बनती है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैंने एक दिन गूगल पे देखा तो ये पता चला कि वहां जब भी ज्यादा जब वोटिंग हुई है तो राजद की सरकार बनी है।

    उन्होंने आगे कहा कि बिहार में बहुत पेंच है। उन्होंने बताया कि इसके पीछ कि एक वजह ये भी है कि वहां (बिहार) ओवैसी भी आरजेडी के खिलाफ हैं। प्रशांत किशोर भी सबके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि कोई आश्वस्त नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, जनता का जो मिजाज है वो समझ के बाहर है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता कुछ कहने को तैयार नहीं है। ऐसे में नेता चाहे जितना बोल ले। राजभर ने कहा कि नेता लोगों का बस चले तो एक दिन में पूरी सरकार गिरा दें, लेकिन जनता ही मालिक है।

    पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर कटाक्ष

    राजभर ने इस दौरान बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही पदयात्रा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब सब हिंदू तो फिर कैसी दिक्कत है, लेकिन आजकल साधु महात्मा लोग भी नेतागीरी में आने के लिए ड्रामा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब इनको लेकर काफी चर्चा होने लगेगी तो बाद में किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएंगे और चिन्मयानंद और साक्षी महाराज की तरह सांसद बन जाएंगे।