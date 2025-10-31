अब डिजिटल भुगतान करने पर भी मिलेगी यात्रा की सुविधा, एसबीआई का नया कदम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में नागरिकों को नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड से भुगतान करने पर भी यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) और नगरीय परिवहन निदेशालय के बीच गुरुवार को समझौता किया गया है। डिजिटल भुगतान योजना को बढ़ावा देने के लिए एसबीआइ की तरफ से नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड बनाया जाएगा। इस प्रीपेड कार्ड को आनलाइन व आफ लाइन रिचार्ज कराने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यह डिजिटल कार्ड नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा निर्धारित काउंटरों और परिचालकों द्वारा जारी किए जाएंगे। कार्ड लेने से पहले नागरिकों को संबंधित काउंटर पर केवाईसी कराना पड़ेगा। एमओयू के अनुसार छह माह के भीतर नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

वर्तमान में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा, मथुरा-वृन्दावन, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, अयोध्या व झांसी में नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा एसपीवी के माध्यम से इलेक्ट्रिक व सीएनजी नगरीय बसों का संचालन किया जा रहा है। यह कार्ड मेट्रो, बस, भारतीय रेल व देश की उन सभी परिवहन सेवाओं में इस्तेमाल किया जा सकेगा जो नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड योजना से जुड़ी हैं। इससे एमएसटी (मासिक सीजन टिकट) के लिए भी भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।