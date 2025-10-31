अब डिजिटल भुगतान करने पर भी मिलेगी यात्रा की सुविधा, एसबीआई का नया कदम
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और नगरीय परिवहन निदेशालय के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से भुगतान करने पर नागरिकों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। एसबीआई डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह कार्ड जारी करेगा, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन रिचार्ज किया जा सकेगा। कार्ड से टिकट खरीदने पर किराए में 10% की छूट मिलेगी। यह सुविधा छह महीने में उपलब्ध होगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में नागरिकों को नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड से भुगतान करने पर भी यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) और नगरीय परिवहन निदेशालय के बीच गुरुवार को समझौता किया गया है।
डिजिटल भुगतान योजना को बढ़ावा देने के लिए एसबीआइ की तरफ से नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड बनाया जाएगा। इस प्रीपेड कार्ड को आनलाइन व आफ लाइन रिचार्ज कराने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
यह डिजिटल कार्ड नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा निर्धारित काउंटरों और परिचालकों द्वारा जारी किए जाएंगे। कार्ड लेने से पहले नागरिकों को संबंधित काउंटर पर केवाईसी कराना पड़ेगा। एमओयू के अनुसार छह माह के भीतर नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
वर्तमान में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा, मथुरा-वृन्दावन, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, अयोध्या व झांसी में नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा एसपीवी के माध्यम से इलेक्ट्रिक व सीएनजी नगरीय बसों का संचालन किया जा रहा है।
यह कार्ड मेट्रो, बस, भारतीय रेल व देश की उन सभी परिवहन सेवाओं में इस्तेमाल किया जा सकेगा जो नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड योजना से जुड़ी हैं। इससे एमएसटी (मासिक सीजन टिकट) के लिए भी भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
कार्ड के माध्यम से टिकट क्रय करने पर यात्रियों को किराये में 10 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। गुरुवार को नगरीय परिवहन निदेशालय के निदेशक महेन्द्र बहादुर सिंह व एसबीआइ के उपमहाप्रबंधक धीरज कुमार ने इस सेवा के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
