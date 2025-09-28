Sarkari Naukari in UP: कनिष्ठ विश्लेषक औषधि परीक्षा के अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण छह से

Sarkari Naukari in UP अभ्यर्थियों का अर्हता-अभिलेख परीक्षण आयोग के पिकप भवन स्थित कार्यालय में किया जाएगा। छह से 14 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे की पहली पाली और दोपहर 1.30 बजे से दूसरी पाली में 100-100 अभ्यर्थियों के अभिलेख जांचे जाएंगे। 15 अक्टूबर को पहली पाली में 57 और दूसरी पाली में अनुपस्थित छात्रों के अभिलेखों का परीक्षण होगा।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कनिष्ठ विश्लेषक (औषधि) के 361 पदों के लिए कराई गई लिखित परीक्षा का अगला पड़ाव प्रारंभ हो रहा है। परीक्षा में स्कोर के आधार पर अर्ह 1457 अभ्यर्थियों के अभिलेखें का परीक्षणा छह अक्टूबर से शुरू होगा। आयोग ने इसके लिए समय सारिणी जारी कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अभ्यर्थियों का अर्हता-अभिलेख परीक्षण आयोग के पिकप भवन स्थित कार्यालय में किया जाएगा। छह से 14 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे की पहली पाली और दोपहर 1.30 बजे से दूसरी पाली में 100-100 अभ्यर्थियों के अभिलेख जांचे जाएंगे। 15 अक्टूबर को पहली पाली में 57 और दूसरी पाली में अनुपस्थित छात्रों के अभिलेखों का परीक्षण होगा।

अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण पत्र व अन्य चार प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिये गए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित कर अपने अभिलेख परीक्षण पत्र व अन्य चार प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

अर्हता-अभिलेख परीक्षण से पहले अभ्यर्थियों के सभी शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों, आयु में शिथिलता को आवश्यक प्रमाण पत्रों, अभिलेखों के मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाएगा। अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष सभी अंकपत्र व प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों, उनकी छायाप्रतियों, पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटोग्राफ के साथ डाउनलोड किये गए अभिलेख परीक्षण पत्र व अन्य चार प्रपत्रों के प्रिंट आउट को भरकर, निर्धारित तिथि पर उपस्थित हों।