Sardar@150: उत्तर प्रदेश के स्कूल-कालेजों तक गूंजेगा ‘सरदार@150’ का संदेश

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : भाजपा सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक मनाने जा रही है। 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में यूनिटी मार्च निकाला जाएगा। इसके साथ ही स्कूल-कालेजों में ‘सरदार@150’ का संदेश गूंजेगा। एक से सात नवंबर के बीच शैक्षणिक संस्थानों में निबंध, भाषण व रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके सहारे नई पीढ़ी को सरदार पटेल के विचारों से जोड़ा जाएगा। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य नई पीढ़ी को ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत‘ के विचार से जोड़ना और लौहपुरुष पटेल के राष्ट्रनिर्माण में योगदान को रचनात्मक तरीके से समझाना है।

यह पहल भाजपा के उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें वह युवाओं और विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रभक्ति, एकता और जिम्मेदारी का भाव जाग्रत करने की कोशिश कर रही है। एक नवंबर से सात नवंबर तक प्रदेश भर के स्कूल, कालेजों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, आइटीआइ, पालीटेक्निक, मेडिकल कालेज, प्रबंधन कालेज एवं विधि इत्यादि प्रोफेशनल कालेजों में प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। निबंध प्रतियोगिता कक्षा नौ एवं उसके ऊपर के सभी विद्यार्थियों के बीच कराई जाएगी। यह प्रतियोगिता इंटर कालेज, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग सहित प्रोफेशनल कालेजों में आयोजित की जाएगी।

अभियान के प्रदेश संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री संजय राय ने बताया कि भाषण प्रतियोगिता कक्षा 11 एवं उसके ऊपर के सभी विद्यार्थी भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता सभी इंटर कालेज, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग सहित प्रोफेशनल कालेजों में आयोजित की जाएंगी। रंगोली प्रतियोगिता कक्षा छह एवं ऊपर की सभी छात्राएं भाग लेंगी।