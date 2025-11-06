Language
    यूपी के सभी स्कूलों में गूंजेगी सरदार पटेल की एकता की गूंज, सभी बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्देश जारी

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरे वर्ष मनाई जाएगी। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को मजबूत करने के लिए अक्टूबर 2026 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूलों और कॉलेजों में प्रतियोगिताएं, खेल, सांस्कृतिक आयोजन और जनजागरूकता कार्यक्रम होंगे। निबंध, चित्रकला, वाद-विवाद, पदयात्राएं, किसान सम्मेलन और सांस्कृतिक महोत्सव जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को पूरे साल उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को मजबूत करने के लिए यह कार्यक्रम अगले वर्ष अक्टूबर 2026 तक लगातार चलेगा। इसमें ब्लाक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताएं, खेल, सांस्कृतिक आयोजन और जनजागरूकता कार्यक्रम स्कूलों और कालेजों में कराए जाएंगे।

    बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने नवंबर से अक्टूबर 2026 तक चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा जारी करते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक बेसिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे महीनेवार कार्यक्रम तय कर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करें।

    इसमें नवंबर में स्कूल स्तर पर निबंध, चित्रकला और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं की जाएंगी। ब्लाक स्तर पर कबड्डी, कुश्ती जैसी एकता खेल प्रतियोगिताएं होंगी। दिसंबर में ब्लाक और जिला स्तर पर पदयात्राएं, ग्रामीण युवा एकता शिविर और बाजारों में सरदार पटेल से जुड़ी वृत्तचित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा।

    अगले वर्ष जनवरी में ब्लाक और जिला स्तर पर किसान सम्मेलन होंगे, जिनमें सरदार पटेल के कृषि सुधारों पर चर्चा होगी। गणतंत्र दिवस परेड में सरदार पटेल की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। फरवरी में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, जिला पुस्तकालयों में फोटो प्रदर्शनी और विरासत स्थलों की सफाई अभियान चलाया जाएगा।

    मार्च में राज्य स्तर पर जिलों से शुरू होकर राजधानी में खत्म होने वाले साइक्लोथान और मैराथन होंगे। मई में पटेल और भारत की एकता विषय पर सांस्कृतिक महोत्सव और एकता गीत प्रतियोगिताएं होंगी। जून में स्कूलों में इतिहास मेले लगाए जाएंगे और छात्रों को स्टैच्यू आफ यूनिटी का वर्चुअल रिएलिटी टूर कराया जाएगा।

    जुलाई में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अंतर-जिला एकता खेल प्रतियोगिताएं तथा किसानों और कारीगरों की प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। अगस्त में एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत अंतरराज्यीय छात्र आदान-प्रदान शिविर होंगे।

    सितंबर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एकता प्रतिज्ञा, स्वतंत्रता संग्राम का मंचन और सरदार पटेल की भूमिका पर विशेष रेडियो वार्ताएं प्रसारित की जाएंगी।

    इसी महीने स्कूली बच्चों द्वारा हमारे राज्य में पटेल विषय पर शोध पुस्तिकाओं का प्रकाशन और विमोचन होगा। अंतिम चरण में अक्टूबर में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एकता परेड का आयोजन होगा। राज्यों की राजधानियों का सीधा जुड़ाव ‘स्टैच्यू आफ यूनिटी’ से होगा और एकीकरण पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।