सरदार पटेल की जयंती पर यूपी में इस बार होगा कुछ नया, सभी जिलों में होगा ये कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंंती समारोह अभियान की तैयारियों में प्रदेश भाजपा जुट गई है। 31 अक्टूबर से छह दिसंबर तक चलने वाले अभियान के तहत रन फार यूनिटी, पदयात्रा, श्रद्धांजलि कार्यक्रम, शैक्षणिक प्रतियोगिताएं, नशा मुक्ति अभियान, स्वदेशी अपनाओं अभियान आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के दिन प्रत्येक जिले में रन फार यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, युवा, महिलाएं, व्यापारी, किसान, मजदूर, शिक्षक, अधिवक्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

इस संबंध में गुरुवार को आयोजित वर्चुअल बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आज देश सांस्कृतिक रूप से एकजुट होकर और समर्पित भाव से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरदार पटेल के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को साकार करना है।

अभियान के दौरान सेवा कार्यों, नशा मुक्ति, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और समाजहित के कार्यक्रमों को सफल बनाना है। प्रदेश अध्यक्ष 24 अक्टूबर को बाराबंकी और 25 अक्टूबर को प्रयागराज में आयोजित पार्टी के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के साथ ही पत्रकार वार्ता करेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी 24 व 25 अक्टूबर को जिलों में प्रेसवार्ता करेंगे।

प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि देश आज जिस सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय एकजुटता और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है, वह सरदार पटेल के सपनों का साकार रूप है। अभियान का उद्देश्य युवाओं और समाज के हर वर्ग में एकता, देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना को जागृत करना है।



विधानसभा क्षेत्रों में आठ किमी लंबी पदयात्राएं की जाएंगी

अभियान के संयोजक व प्रदेश महामंत्री संजय राय ने बताया है कि अभियान 31 अक्टूबर से छह दिसंबर तक चलेगा। 31 अक्टूबर को जिलों में “रन फार यूनिटी” के साथ ही सभी बूथों पर सरदार पटेल का चित्र स्थापित कर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों में निबंध, भाषण, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।