Sant Chanduram: सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंधी समाज के प्रमुख धर्मगुरु संत शिरोमणि साईं चांडूराम का किया अंतिम दर्शन, अर्पित की श्रद्धांजलि

राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को लखनऊ के शिव शांति आश्रम पहुंचे और आश्रम के पीठाधीश्वर संत शिरोमणि साईं चांडूराम के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने संत शिरोमणि के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उपस्थित शोकाकुल श्रद्धालुओं के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

संत शिरोमणि साईं चांडूराम बुधवार को ब्रह्मलीन हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार काे संत शिरोमणि साईं चांडूराम के पार्थिव शरीर पर केसरिया अंग वस्त्र ओढ़ाया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान आश्रम परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

श्रद्धालुजन और अनुयायी संत शिरोमणि के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने की बात करते दिखे। संत आसूदाराम शिव शांति आश्रम में संतचांडू राम का वीआइपी रोड के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार के दाैरान राज्यसभा सदस्य डा. दिनेश शर्मा व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।