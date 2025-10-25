संभल का मनोकामना मंदिर बनेगा पर्यटन का प्रमुख केंद्रः जयवीर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। संभल में स्थित 141 वर्ष पुराने मनोकामना मंदिर को प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में तब्दील किया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस मंदिर के विकास व सौंदर्यीकरण पर 1.71 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि संभल प्राचीन इतिहास और पौराणिक परंपराओं से समृद्ध रहा है। उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि रूप में संभल में होगा। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुंड भी है, जो हनुमान मंदिर, राम जानकी मंदिर और देवजी मंदिर जैसे कई अन्य छोटे मंदिरों से घिरा है। इस मंदिर का निर्माण नंद किशोर और गनेशी लाल ने वर्ष 1884 में कराया था।

अब कृषि विभाग संविदा पर भरेगा एसपीएमयू के पांच पद

एग्रस्टैक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री कार्य के लिए गठित होने वाली स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एसपीएमयू) में अब संविदा के पांच पदों पर कृषि विभाग द्वारा भर्ती की जाएगी।

पहले इस संबंध में वर्ष 2024 में जारी शासनादेश के अनुसार, स्टेट नोडल आफीसर की अध्यक्षता में गठित होने वाले एसपीएमयू में प्रौद्योगिकी संबंधी एक टीम लीडर, दो प्रौद्योगिकी सलाहकार और दो डेटा विश्लेषकों की तैनाती निक्सी के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई थी। अब शासन ने इसमें संशोधन कर इन पदों को भरने की जिम्मेदारी कृषि विभाग को दे दी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र ने आदेश जारी किया है।