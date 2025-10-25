Language
    संभल का मनोकामना मंदिर बनेगा पर्यटन का प्रमुख केंद्रः जयवीर

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:38 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने संभल के मनोकामना मंदिर को पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने की घोषणा की है। मंदिर में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, सौंदर्यीकरण किया जाएगा और आसपास हरियाली विकसित की जाएगी। इस पहल से संभल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। संभल में स्थित 141 वर्ष पुराने मनोकामना मंदिर को प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में तब्दील किया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस मंदिर के विकास व सौंदर्यीकरण पर 1.71 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

    उन्होंने बताया कि संभल प्राचीन इतिहास और पौराणिक परंपराओं से समृद्ध रहा है। उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि रूप में संभल में होगा। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुंड भी है, जो हनुमान मंदिर, राम जानकी मंदिर और देवजी मंदिर जैसे कई अन्य छोटे मंदिरों से घिरा है। इस मंदिर का निर्माण नंद किशोर और गनेशी लाल ने वर्ष 1884 में कराया था।

