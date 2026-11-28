राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने पीडीए प्रणपत्र में महिलाओं, बेटियों, युवाओं और किसानों को केंद्र में रखकर वादों का बड़ा पिटारा खोला है।

बेटी के जन्म पर 10 ग्राम सोना, महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, बेरोजगार स्नातकों को पांच हजार रुपये मासिक भत्ता और विद्यार्थियों को लैपटॉप, जैसी घोषणाएं राजनीतिक रूप से आकर्षक हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने की वित्तीय चुनौती भी कम नहीं है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि इन वादों को पूरा करने के लिए 80 हजार करोड़ रुपये सालाना से अधिक का खर्च आएगा। सपा की ओर से भी लगभग यही अनुमान जताया गया है, हालांकि, इसके साथ यह दावा भी किया गया है कि इस खर्च के लिए धन की व्यवस्था का गणित लगाकर रखा गया है।

10 ग्राम सोना देने पर 30 हजार करोड़ रुपये का बोझ सपा के घोषणापत्र में सबसे चर्चित वादा बेटियों को 10 ग्राम सोना देने का है। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में बेटियों के जन्म के सालाना आंकड़ों के हिसाब से सोना देने पर 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक बोझ पड़ेगा, हालांकि इसे गरीब परिवारों तक सीमित रखने की सूरत में खर्च 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक रह जाएगा।

वहीं, बेरोजगारों को भत्ता देने पर लगभग 19 हजार करोड़ रुपये सालाना और 20 लाख लैपटॉप देने पर तीन से आठ हजार करोड़ रुपये के बीच में खर्च का अनुमान है। मुफ्त बिजली को लेकर भी 47 हजार करोड़ रुपये के आसपास सालाना खर्च बताया जा रहा है।

पेंशन पर साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च महिला पेंशनर्स को सालाना 40 हजार रुपये देने पर मौजूदा भुगतान से अतिरिक्त नौ हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ने की भी बात कही जा रही है। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन बहाली पर साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होने का भी अनुमान जताया जा रहा है।

घोषणापत्र बनाने में भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन ने भी अपने बयान में लगभग इतने ही खर्च का आकलन रखा है। उन्होंने कहा है कि घोषणाओं के हिसाब से उनके खर्च और धनराशि की व्यवस्था कैसे की जाएगी, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है।