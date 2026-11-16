सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की जातिगत जनगणना की मांग, बोले-इससे खुलेगा सामाजिक न्याय का रास्ता

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में शुरू जनगणना पर बड़ा सवाल उठाया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव मीडिया से वार्ता कर रहे थे। अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली रवाना हुए हैं, जहां कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक होनी है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश मांग कर रहा है कि जातिगत जनगणना हो और जातिगत जनगणना होगी तो सामाजिक न्याय का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा डर के कारण जातिगत जनगणना से पीछे भाग रही है। उसको सत्ता गंवाने का डर सता रहा है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा तो वो पार्टी है जिसने आरक्षण छीना, नौकरियों में आरक्षण छीना, स्कूल बंद कर दिए और जितनी भी सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए थी, उसके पेपर लीक करवा दिए। ये वो सरकार है जो सामाजिक न्याय के राज के रास्ते पर नहीं चलना चाहती है, लोगों के रोजगार छीन रही है। इनसे आप क्या उम्मीद करोगे। वे जातिगत जनगणना करवाएं और आबादी के आधार पर सभी को उनका अधिकार दिलवा दें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने कहा कि एक योगी से उम्मीद ये की जाती है कि वो सच बोले। सच्चा संत वो होता है जो जनता को गुमराह न करे, सच्चा संत सच्चाई के साथ अपनी बात रखता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझे, साजिश ना करे। मगर यह तो सबसे जुदा संत हैं।