सांसद प्रियंका गांधी के साथ चार अन्य करेंगे समाजवादी पार्टी के साथ बैठक, कांग्रेस ने तय किया नाम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी कांग्रेस अब सीटों को संख्या पर बात कर रही है। समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर कल होने वाली बैठक के लिए कांग्रेस ने पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीते दिनों कांग्रेस की ओर से सीटों की संख्या सार्वजनिक करने के बाद बाद अब दोनों पार्टियां आधिकारिक रूप से सीटों की संख्या तय करेंगी। समाकांग्र कगठबंधन तो तय हो गया है, अब सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में मंथन जारी है। समाजवादी पार्टी के साथ सीटों की संख्या पर बात करने के लिए कांग्रेस ने वार्ता में शामिल होने वाले नेताओं के नाम को फाइनल कर लिया है।

नई दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के बाद पांच सदस्यों का नाम तय किया है, जो मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ सीट बंटवारे को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होंगे।

समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद सीटों के बंटवारे के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है।

इस कमेटी में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और केरल से वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपालगोपाल, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद को शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश के पूरे अभियान को लेकर चर्चा उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने बैठक के बाद कहा कि अभी मल्लिकार्जुन खरगे, के.सी. वेणुगोपाल, अजय माकन और प्रियंका गांधी के साथ बैठक संपन्न हुई है। उत्तर प्रदेश के पूरे अभियान को लेकर चर्चा हुई। हम लोग दिसंबर के पहले सप्ताह से हाई स्पीड कैंपेन की शुरूआत कर रहे हैं। इस बीच हमारा पूरा संगठन निचले स्तर तक तैयार है। इस अभियान में कैसे हर स्तर के पदाधिकारियों को शामिल करना है, इन सभी विषयों पर बात हुई है। सीट शेयरिंग के विषय पर उन्होंने कहा कि शाम तक सूचना मिलेगी कि कहां बैठक होगी और समाजवादी पार्टी ओर से कौन लोग आ रहे हैं।