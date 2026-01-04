Language
    अखिलेश यादव का याेगाी आदित्यनाथ सरकार पर अभ्युदय योजना में फर्जीवाड़ा का आराेप

    By Vivek Rao Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:17 PM (IST)

     समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर अभ्युदय योजना में फर्ज़ीवाड़े, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और खेती-किसानी को बर्बाद करने का आरोप लगाया है।

    इंटरनेट मीडिया पर जारी बयान में कहा कि भाजपा को शिक्षा, रोजगार और उत्पादन से नहीं, बल्कि केवल वसूली, कमीशन से मतलब है। अभ्युदय योजना को लेकर सामने आए कथित घोटाले पर सवाल उठाते हुए कहा कि 69 में से 48 संस्थान फर्जी पाए गए हैं। सवाल सिर्फ करोड़ों रुपये की वसूली का नहीं है, बल्कि उन अभ्यर्थियों के भविष्य का है, जो इनके भरोसे पढ़ाई कर रहे थे।

    उन्होंने मांग की कि इस घोटाले की जांच केवल आर्थिक अनियमितता तक सीमित न रहे, बल्कि यह भी देखा जाए कि कहीं पीडीए समाज के बच्चों के साथ कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं की जा रही है। खेती और बागवानी के मुद्दे पर कहा कि अब भारतीय फलों का ‘फल’ भी विदेशी कंपनियां ले जाएंगी।

    भाजपा की सोच को ‘ट्रेडर्स की सोच’ बताते हुए कहा कि न यह उत्पादन करना चाहती है, न पैदा करना। कहा कि भाजपा बिचौलिया बनकर कमीशन, सुविधा शुल्क और वसूली के जरिये अपना खजाना भर रही है। उसे न खेती-बाड़ी से मतलब है, न उद्योग, फैक्ट्री से।

    उन्होंने भाजपा शासित राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार की अलग- अलग घटनाओं का जिक्र करते हुए कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पर्यावरण संकट और अल्पसंख्यक उत्पीड़न पर भी सवाल उठाए।