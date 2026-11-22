डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर चार सदस्यीय कमेटी गठित की। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को चार सदस्यों का नाम घोषित किया। सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रो. रामगोपाल यादव को कमेटी का प्रमुख बनाया गया है।

समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट-बंटवारे पर चर्चा करने के लिए रविवार को चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस समिति का गठन किया है।

इसमें राज्यसभा सदस्य और पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल, गाजीपुर से लोकसभा सदस्य राजीव राय और शामली के कैराना से लोकसभा सदस्य इकरा चौधरी को रखा गया है। यह समिति अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत और चर्चा करेगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच सीट बंटवारे को लेकर समितियों के स्तर पर बातचीत की तैयारी है और दोनों दलों के बीच सीटों के दावों को लेकर मतभेद सामने आए हैं। सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने के लिए सपा और कांग्रेस ने अपनी-अपनी समितियां तैयार की हैं। दोनों पार्टियों के बीच 23 से 25 नवंबर 2026 के बीच बैठकों का प्रस्ताव है।