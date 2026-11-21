राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा और कांग्रेस गठबंधन में सीट बंटवारे में खींचतान चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने थोड़ा नर्म रुख दिखाया है। सपा प्रमुख ने कहा कि कई सीटें ऐसी हैं, जो कांग्रेस जीत सकती है, इसी पर चर्चा होगी। सपा प्रमुख ने भाजपा के चुनावी नारे ‘राधे-राधे कमल खिला दे’ पर तंज करते हुए कहा कि दो दिन बैठकर भाजपा वालों ने ये नारा बनाया, उनको पता है कि कमल मुरझा रहा है, इसलिए राधे-राधे कर रहे हैं।

अखिले ने पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों पर भाजपा पदाधिकारी की तरह काम करने का भी आरोप लगाया। इस दाैरान पूर्व मंत्री उत्पल राय, पूर्व ब्लाक प्रमुख अनिल कसाना व अवधेश चौहान सहित कई नेता सपा में शामिल हुए। शनिवार को सपा मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में अखिलेश ने कहा कि कहते हैं कि विदा करते समय भी राधे-राधे कहा जाता है। इनकी विदाई होने वाली है। गठबंधन को लेकर कहा कि बात सीट बंटवारे की नहीं, जीत की है। जो जहां जीतेगा, उसके हिस्से में सीट जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चाओं के सवाल को टाल दिया। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग, भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है।

अलग से होगी वार्ता सपा के बूथ स्तर के नेता वोट बनवाएं, जब बूथ जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ वोट कटने वाले बयान पर कहा कि आयोग के दबाव में अब मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी पुलिस और कुछ अधिकारी भाजपा के लिए काम कर हैं।