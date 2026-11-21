संवाद सूत्र, गोंडा। कहीं घंटों बिजली गुल, कहीं बार-बार ट्रिपिंग तो कहीं फाल्ट ठीक होने के इंतजार में गुजरती रात... बिजली कटौती को लेकर उपभोक्ताओं का आक्रोश अक्सर सड़कों पर दिखाई देता है। इस बदहाल व्यवस्था के पीछे एक ऐसी तस्वीर भी है, जो विभाग की कार्य क्षमता पर सवाल खड़े करती है।

14 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को रोशन रखने वाले बिजली विभाग की अपनी व्यवस्था ही कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रही है। हालात यह हैं कि बिजली नेटवर्क का संचालन महज 652 कर्मियों के भरोसे चल रहा है। देवीपाटन मंडल के गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में 114 विद्युत उपकेंद्रों के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। अवर अभियंता से लेकर विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के 3840 स्वीकृत पदों के सापेक्ष केवल 652 कर्मियों की तैनाती बताई गई है। वहीं 2298 पद रिक्त हैं।