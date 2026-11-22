राज्य ब्यूरो, लखनऊ। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प के साथ कांग्रेस 26 नवंबर को संविधान दिवस पर संविधान रक्षा यात्रा निकालेगी। यात्रा नेहरू भवन से शुरू होकर हजरतगंज स्थित बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता के वोट की बुनियाद पर ही प्रजातंत्र खड़ा है और वोट के अधिकार की रक्षा करना संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना है।

शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर यात्रा के संयोजक व कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और उज्ज्वल रमण सिंह ने संयुक्त रूप से यह जानकारी दी। उन्होंने सिविल सोसाइटी, सामाजिक संगठनों, युवाओं और संविधान में आस्था रखने वाले सभी लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की।

सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रही है। दिसंबर 2023 के कानून के जरिये चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक मंत्री को शामिल कर लिया गया।