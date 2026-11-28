जागरण संवाददाता, लखनऊ। दैनिक जागरण संवादी के मंच पर शुक्रवार को उस समय सितारों की चमक और प्रशंसकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया, जब बालीवुड अभिनेता सलमान खान के आने की खबर लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में फैली।

अपने चहेते सितारे की एक झलक पाने के लिए युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। देखते ही देखते विश्वविद्यालय परिसर प्रशंसकों की भीड़ से पट गया। मालवीय सभागार के भीतर से लेकर बाहर करीब 300 मीटर तक लोगों का जमावड़ा नजर आया। हर किसी की नजर सलमान खान के आने वाले रास्ते पर टिकी थी।

प्रशंसकों में सलमान खान को करीब से देखने की ऐसी उत्सुकता थी कि जिसे जहां जगह मिली, वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगा। कई युवा लखनऊ विश्वविद्यालय के आसपास की इमारतों और छतों पर चढ़ गए, ताकि अपने पसंदीदा अभिनेता की एक झलक पा सकें।