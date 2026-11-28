राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा का पंचायत प्रकोष्ठ विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र व प्रदेश सरकारी योजनाओं व उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जुटेगा। शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हुई प्रकोष्ठ की बैठक में इसकी रूपरेखा तैयार की गई।

पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेंद्र अग्रवाल की बैठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रकोष्ठ की गतिविधियों को प्रदेश व क्षेत्र स्तर पर अधिक सक्रिय व प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई, पदाधिकारियों व सदस्यों ने अपने सुझाव रखे।