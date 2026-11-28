जागरण संवाददाता, लखनऊ। सहारनपुर-अंबाला कैंट रेलखंड के यमुनानगर जगाधरी स्टेशन पर रेलवे इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग करेगा। इस कारण तीन दिनों तक लखनऊ जंक्शन से रात 11:55 बजे रवाना होने वाली ट्रेन 15011 लखनऊ जंक्शन-चंडीगढ़ एक्सप्रेस सहारनपुर पहुंचकर निरस्त होगी।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि लखनऊ जंक्शन से 10 से 12 दिसंबर तक प्रस्थान करने वाली 15011 लखनऊ जंक्शन-चंडीगढ़ एक्सप्रेस सहारनपुर पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी। इसी तरह चंडीगढ़ से 11 से 13 दिसंबर तक चलने वाली 15012 चंडीगढ़ -लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस सहारनपुर स्टेशन से आरंभ होगी।