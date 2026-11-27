जागरण संवाददाता, वाराणसी। 2008 बैच के आइपीएस अधिकारी व लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस को वाराणसी का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। मूल रूप से केरल के त्रिवेंद्रम के निवासी किरण एस एमटेक (इलेक्ट्रानिक्स) हैं।

पुलिस सेवा में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाने का अनुभव रखने वाले किरण सीबीआइ, रेलवे, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, ललितपुर, झांसी, गौतमबुद्ध नगर जनपद में एसपी/एसएसपी रह चुके हैं। किरण एस का वाराणसी से पुराना जुड़ाव रहा है।

2 सितंबर 2010 से 26 मार्च 2012 तक यहां अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर (कमिश्नरेट के गठन से पूर्व) तैनात थे। करीब 14 साल बाद एक बार फिर उनकी वाराणसी में वापसी हो रही है, लेकिन इस बार जिम्मेदारी कहीं बड़ी होगी। पूर्वांचल में यह उनकी पहली तैनाती मानी जा रही है।