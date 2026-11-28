गोपाल तिवारी, मुजफ्फरपुर। रेलवे बोर्ड ने देशभर के विभिन्न रेल मंडलों में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 34 मंडलों के मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) के तबादले और नई तैनाती का आदेश जारी किया है।

27 नवंबर को जारी आदेश में पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) के डीडीयू और धनबाद मंडल में नए डीआरएम की तैनाती की गई है।

ईसीआर में कार्यरत यशवंत कुमार चौधरी को पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल भेजा गया है। इस फेरबदल में मुजफ्फरपुर से जुड़ी रहीं शिखा श्रीवास्तव को पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल का डीआरएम बनाया गया है।



शिखा श्रीवास्तव का मुजफ्फरपुर और सोनपुर मंडल से पुराना जुड़ाव रहा है। उनकी पहली पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में एरिया ऑफिसर के रूप में हुई थी।

इसके बाद उन्होंने सोनपुर मंडल में सीनियर डीसीएम की जिम्मेदारी संभाली। फिर डिप्टी सीवीओ के पद पर काम किया और इसके बाद दिल्ली रेलवे में तैनात हुईं। अब उन्हें लखनऊ मंडल की कमान सौंपी गई है। उनके इस नए दायित्व को मुजफ्फरपुर और सोनपुर में काम कर चुके अधिकारियों के बीच भी खास तौर पर देखा जा रहा है।



पूर्व मध्य रेलवे से जुड़े तीन अधिकारियों के नाम इस तबादला सूची में शामिल हैं। सुभिन कुमार को डीडीयू मंडल का डीआरएम बनाया गया है।

वह उदय सिंह मीणा की जगह लेंगे। वहीं, नीरज श्रीवास्तव को धनबाद मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। वह अखिलेश मिश्रा की जगह पदभार संभालेंगे। ईसीआर में कार्यरत यशवंत कुमार चौधरी का तबादला रतलाम मंडल किया गया है, जहां वह अश्विनी कुमार की जगह लेंगे।

रेलवे बोर्ड की सूची में कुल 34 डीआरएम के तबादले और नई तैनाती का उल्लेख है। रेलवे में अधिकारियों की जवाबदेही का मुद्दा भी अहम है। वर्ष 2024 में गुंटकल और वाल्टेयर के तत्कालीन डीआरएम को सीबीआई ने कथित रिश्वतखोरी के मामलों में गिरफ्तार किया था।

हालांकि, उन्हें बाद में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इन घटनाओं ने रेलवे के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को रेखांकित किया था। रेलवे बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि बाद में सूचित की जाएगी।