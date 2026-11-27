जागरण संवाददाता, धनबाद। नीरज श्रीवास्तव धनबाद रेल मंडल नए डीआरएम होंगे। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया। वह अखिलेश मिश्र की जगह लेंगे।

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नीरज श्रीवास्तव वर्तमान में उत्तर रेलवे में कार्यरत हैं। उनका स्थानांतरण धनबाद मंडल में डीआरएम के पद पर किया गया है। इस नियुक्ति को धनबाद रेल मंडल के प्रशासनिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।