जागरण संवाददाता, धनबाद। कोयला क्षेत्र के लाखों कामगारों और पेंशनभोगियों की जमा पूंजी की सुरक्षा तथा उन्हें समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने को लेकर कोयला मंत्रालय ने गंभीरता दिखाई है।

कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त ने शुक्रवार को मुंबई में कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के वित्तीय मध्यस्थों के साथ बैठक कर संगठन के निवेश पोर्टफोलियो, उसके प्रदर्शन और जोखिम प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पेंशन निधि के प्रबंधन में पूंजी की सुरक्षा, स्थिर प्रतिफल और पेंशन भुगतान के लिए पर्याप्त तरलता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

बैठक में सीएमपीएफओ के निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े विभिन्न पहलुओं के साथ लंबित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सचिव ने कहा कि कोयला कर्मियों की मेहनत की कमाई से जमा हुई भविष्य निधि और पेंशन राशि की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

निवेश की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे न केवल निधि सुरक्षित रहे, बल्कि पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन का भुगतान भी निर्धारित समय पर किया जा सके। बैठक में अपर सचिव रूपिंदर बरार, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा निवेश उप-समिति के अध्यक्ष आशिम कुमार मोदी और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह सीएमपीएफओ आयुक्त डा. गोपाल सिंह सहित संगठन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा पोर्टफोलियो प्रबंधक एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड और यूटीआई एएमसी लिमिटेड, निवेश परामर्शदाता क्रिसिल लिमिटेड, अभिरक्षक ड्यूश बैंक एजी तथा बाह्य समवर्ती लेखापरीक्षक मेसर्स जैन चौधरी एंड कंपनी के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। मंत्रालय की तीन प्रमुख प्राथमिकताएं कोयला सचिव ने अपने प्रारंभिक संबोधन में निवेश निधि के प्रबंधन को लेकर मंत्रालय की तीन प्रमुख प्राथमिकताएं गिनाईं। इनमें पहली प्राथमिकता मूल पूंजी की सुरक्षा, दूसरी स्थिर प्रतिफल हासिल करना और तीसरी पेंशन भुगतान के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखना है।

उन्होंने वित्तीय मध्यस्थों से इन तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निवेश संबंधी फैसले लेने का आग्रह किया। बैठक में क्रिसिल लिमिटेड ने सीएमपीएफओ के निवेश पोर्टफोलियो की समेकित समीक्षा प्रस्तुत की। इसमें दोनों पोर्टफोलियो प्रबंधकों के प्रदर्शन, निवेश के लिए बेंचमार्क निर्धारित करने की प्रक्रिया तथा इक्विटी और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश की नीति की समीक्षा की गई। प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, समीक्षाधीन अवधि में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड और यूटीआई एएमसी लिमिटेड, दोनों का प्रदर्शन निर्धारित बेंचमार्क से बेहतर रहा है। पोर्टफोलियो प्रबंधकों, अभिरक्षक और बाह्य समवर्ती लेखापरीक्षक ने भी निवेश प्रबंधन, जोखिम नियंत्रण और पोर्टफोलियो के प्रदर्शन से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार रखे। बैठक में निवेश व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी तथा सुरक्षित बनाने के पहलुओं पर चर्चा हुई।